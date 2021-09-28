МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. К середине торгового дня российские фондовые индексы обновили очередные максимумы и удерживались в плюсе благодаря высоким ценам на энергоносители. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск вырос на 0,43% до 4098,76 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,19%, до 1777,52 пункта.

Рубль к середине сессии вышел в небольшой минус и ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар поднялся выше 72,50 рублей, а евро стремился к 85 рублям после обновления ранее в течение сессии минимума с июля прошлого года 84,58 рубля.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные акции Башнефти (+3,74%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,27%). Бумаги Селигдара подорожали на 2,66%. В лидерах снижения находились котировки Polymetal (-3,85%) и гдр Эталона (-2,64%).

Акции золотодобывающих компаний во вторник оставались под нисходящим давлением вслед за падением цен на драгоценные металлы. Так, котировки золота опускались до минимума с первой половины августа 1735 долл/унц, а серебра стремились к сентябрьскому минимуму 22,02 долл/унц.

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза росли вместе с котировками "черного золота" и вновь проверили на прочность среднесрочное сопротивление 34 руб, поднявшись до максимума с середины июля. Объем торгов по бумагам в целом близок к показателям предыдущих недель, а ADX указывает на усиление восходящего тренда. В совокупности котировки при закреплении выше сопротивлений 34 руб и 34,65 руб могут быть вполне готовы к развитию повышения со следующей целью 35,50 руб и перспективой восстановления среднесрочного бычьего тренда. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже 33,30 рублей (район средней полосы Боллинджера дневного графика).

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от максимумов дня, но остаются в плюсе, прибавляя чуть менее 1% на фоне страхов в отношении ограниченного предложения на рынке при одновременном восстановлении спроса. Котировки международного сорта пытаются удержаться выше 80 долларов, а американского — закрепиться выше 75 долларов. В среду рынок будет реагировать на еженедельные данные Минэнерго США по запасам, в то время как на следующей неделе пройдет заседание ОПЕК+ и, возможно, в условиях ускорения роста цен на энергоносители картелю придется пойти на более быстрое наращивание нефтедобычи.

Фондовые биржи Европы: негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: —1,8%. В регионе наблюдается заметное снижение на фоне новых исторических пиков цен на природный газ. Представители ЕЦБ на данный момент все еще ожидают временного скачка инфляции, но, возможно, и им вскоре придется скорректировать своё мнение. Во вторник выступит глава ЕЦБ Лагард.

Фондовый рынок США перед открытием: негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: —0,9%. Во вторник инвесторы ждут от выступления главы ФРС Пауэлла комментариев не только по судьбе денежно-кредитной политики, но и приближающего кризиса финансирования правительства, который наступит при неспособности законодателей поднять лимит государственного долга.

События дня:

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (15.00 мск)

• торговый баланс США за август (15.30 мск)

• индекс потребительского доверия США за сентябрь (17.00 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии обновили очередные максимумы, поднявшись до 4112 и 1788 пунктов соответственно. Российский рынок избежал снижения западных площадок, но все же чувствовал на себе давление со стороны металлургического сектора, который не присоединился к ралли энергоносителей. Ключевыми для отечественных площадок остаются цены на нефть и газ.