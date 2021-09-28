МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Поначалу рубль укреплялся на позитивном внешнем фоне, в очередной раз обновив годовой максимум к евро и недельный к доллару. Незадолго до старта основной российской сессии мировые рынки и нефтяные цены стали сдавать позиции, что вызвало просадку рубля. В результате он растерял почти все сегодняшние достижения.

Все большее беспокойство у инвесторов вызывает нефтяное ралли и высокие докризисные цены на другие сырьевые товары. Это способно усилить инфляцию, подтолкнув ФРС к более раннему старту сворачивания монетарных стимулов. На этом фоне продолжается рост доходностей гособлигаций США, показатель 10-летних бумаг превысил 1,5% впервые с конца июня.

Увеличение ставок на американском долговом рынке спровоцировало очередную волну роста доллара. Это ударило по сектору развивающихся валют, многие представители несут ощутимые потери.

Российский долговой рынок пытается переломить негативную тенденцию. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI резко отскочил от нового полуторалетнего минимума, но вскоре сдал позиции, растеряв почти весь плюс. На фоне непростой рыночной ситуации Минфин РФ даже отменил очередное размещение ОФЗ, традиционно проходившее по средам.

Российская валюта находится под воздействием двух связанных противоположных факторов. С одной стороны, рост нефти благоприятствует укреплению рубля, с другой, эта тенденция оказывает давление на рисковые активы и развивающиеся валюты. Данный негатив препятствует росту рубля, а в какой-то момент может спровоцировать его резкое ослабление, если ситуация на мировых рынках продолжит ухудшаться.

Brent не смогла закрепиться выше 80 долларов

Нефтяные цены в начале дня продемонстрировали поступательный рост. Котировки Brent вновь переписали трехлетний максимум, а WTI — трехмесячный. После старта российской сессии нефть умеренно просела и некоторое время консолидировалась, но к текущему моменту ускорила снижение. Сейчас Brent прибавляет 0,2% около отметки 78,8 долларов.

Достигнув ключевого уровня $80 по марке Brent, нефть взяла паузу в ралли на фоне фиксации спекулятивных позиций участниками нефтяного рынка. Дополнительное давление на сырьевые товары оказывает активный рост доллара.

Основной вклад в последнюю волну роста нефти внесло усиление беспокойства по поводу сокращением запасов сырья по всему миру в преддверии сезонного повышении спроса. Поэтому важную роль в дальнейшей динамике нефтяных цен способна сыграть еженедельная отраслевая статистика.

Сегодня в 23:30 МСК выйдет отчет Американского института нефти, а завтра в 17:30 — Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 2,3 миллиона баррелей и суммарное уменьшение запасов нефтепродуктов на 0,4 миллиона баррелей.

Доллар развивает успех

Утром американская валюта умеренно снижалась, но незадолго до старта европейской сессии устремилась вверх. В результате индекс доллара (DXY) обновил годовой максимум, прибавляя сейчас 0,3% около отметки 93,7 п.

После негативного начала торгов европейская валюта утром восстанавливалась, но вскоре резко сдала позиции. Пара EUR/USD обновила месячный минимум, теряя в данный момент 0,15% вблизи значения 1,168.

Техническая картина

Пара USD/RUB предпринимает очередную попытку развить отскок от нового недельного минимум. Пока котировки не уйду ниже поддержки 72,24 руб., более вероятно, что мы увидим очередную атаку на уровень 73 рублей.