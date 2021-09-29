МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Вчера американский рынок акций накрыла волна сильных распродаж. Индекс S&P500 потерял чуть более 2%. Можно говорить, что причинами такой динамики стала неопределенная ситуация с госдолгом США или опасения роста инфляции в результате взлета цен на углеводороды.

Но мы уже давно предупреждали, что период бурного роста американского рынка акций закончился, сейчас нас ждет время высокой волатильности, когда инвесторы будут сильно реагировать на любой негатив.

Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор так и не смог вернуться в восходящий канал, развернувшись вниз от его нижней границы. Это говорит о том, что падение Америки может углубиться.

Российский рынок акций вчера реализовал цель подъема, уходя в район сопротивления 4110-4120 пунктов — там проходит верхняя граница восходящего канала. На ухудшении настроений на Западе от этого уровня начался откат. Сейчас поддержка по Индексу Мосбиржи располагается в районе 4020 пунктов. Но на нее особых ожиданий возлагать не стоит, поскольку нижняя граница канала уже неоднократно пробивалась и не сдержит распродажи в случае ухудшения внешнего фона.

Нефть также достигла цели роста в 80 долларов за баррель. И также от нее произошел разворот вниз.

Причем сегодня падение нефти продолжается: к нашему открытию нефтяные контракты дешевеют на 1,6%, а баррель нефти стоит 77 долларов. Скорее всего, сейчас мы наблюдаем игрища крупных спекулянтов накануне экспирации фьючерсов на нефть. С большой вероятностью с начала месяца нефть как минимум прекратит падать, поскольку драйверы ее роста, самым главным из которых является дефицит первичного предложения углеводородов, остается в силе.

Но пока нас ждет снижение акций нефтяных компаний, сильно перекупленных в результате роста на прошлой неделе. Спекулянтам можно рискнуть и попытаться заработать на шортах. Естественно, это не касается "Газпрома", которым лучше торговать "от лонга", подбирая бумагу на просадках.

В то же время на 0,4% сегодня с утра отскакивают американские фьючерсы. На этом можно попробовать спекулятивно прикупить акции финансового сектора. Но нужно быть готовым к тому, что в любой момент Америка может развернуться вниз.

Рубль сегодня окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода. К тому же Минфин не будет проводить аукционы по ОФЗ из-за роста волатильности на рынке. Это также увеличит давление на рубль. Не исключено, что по итогам дня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 73.