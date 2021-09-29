МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сегодня мы открылись вниз на негативном внешнем фоне, обновив минимумы текущей недели, но быстро восстановились благодаря восходящему импульсу нефти и мировых фондовых индикаторов.

В начале дня глобальные площадки находились под давлением, но постепенно возвращали утраченные позиции. Правда, нефть до страта российской сессии продолжала снижаться, но затем совершила рывок вверх.

Мировые рынки пытаются выкупить вчерашний провал, вызванный опасениями всплеска инфляции из-за разрастающегося энергетического кризиса. Это способно ударить по экономическому росту, одновременно лишив центробанки возможности продолжать поддерживать экономику монетарными стимулами.

Сегодня повлиять на динамику нефти и рублевых активов может отраслевая статистика от Минэнерго США (17:30 МСК). Ночные данные Американского института нефти отразили неожиданный и существенный рост запасов нефти, что оказало дополнительное давление на нефтяные цены.

Ближайшая поддержка у нас находится на установленных сегодня минимумах: 4038 п. по индексу Мосбиржи и 1748 п. — по индексу РТС. Если мировые рынки и котировки нефти возобновят снижение, мы с большой вероятностью пробьем эти уровни.

Валютный рынок

Вслед за позитивным началом торгов рубль умеренно просел, но на старте основной сессии продемонстрировал кратковременное укрепление, обновив сегодняшние вершины к бивалютной корзине.

Развивающиеся валюты в среду демонстрируют разнонаправленную динамику, многие сумели утром укрепиться. После старта европейских торгов ситуация в секторе ухудшилась из-за восходящего движения доллара, некоторые представители вышли в минус.

Российский долговой рынок продолжает развивать умеренное восстановление, чему могла способствовать объявленная во вторник отмена сегодняшнего аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Это решение было направлено на содействие стабилизации рыночной ситуации.

Сегодня повлиять на динамику нефти и рублевых активов может отраслевая статистика от Минэнерго США (17:30 МСК). Ночные данные Американского института нефти отразили неожиданный и существенный рост запасов нефти, что оказало дополнительное давление на нефтяные цены.

Рубль корректирует вчерашние потери, но уверенности в дальнейшем укреплении не проявляет. Если мировые рынки и нефтяные цены возобновят снижение, доллар может предпринято еще одну попытку закрепиться над уровнем 73 рубля.