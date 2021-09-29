МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. К середине торгового дня российские фондовые индексы не показывали значительных изменений на фоне стабилизации зарубежных настроений. Индекс Мосбиржи к 14.20 мск снизился менее чем на 0,1% до 4064,93 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,19%, до 1759,53 пункта.

Рубль к середине сессии укреплялся в пределах 0,5% против доллара и евро. Доллар пытался вернуться к 72,50 руб., а евро стремился к вчерашнему минимуму 84,58 рублей.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были обыкновенные и привилегированные акции Сургутнефтегаза (+2,54% и +1,93% соответственно) и котировки банка Санкт-Петербург (+2,50%). Бумаги ИнтерРАО и Энел России подорожали на 1,90% и 1,47% соответственно. В лидерах снижения пребывали котировки АЛРОСы (-2,08%) и акции ММК (-1,73%).

Банк Санкт-Петербург повышался после сделанных накануне заявлений его вице-президента Станислава Филатова о возможном поднятии планки дивидендов (сейчас выплачивается не менее 20% чистой прибыли по МСФО) при устойчивом уровне рентабельности капитала не менее 15%.

Поддержку ИнтерРАО в среду, судя по всему, оказывали новости о просьбах Китая в связи с дефицитом электроэнергии в стране существенно увеличить экспорт электроэнергии, о чем сообщили в самой компании.

Акции Энел России росли в том числе в преддверии новостей с совета директоров в отношении дивидендной политики, которые должны поступить в течение дня.

С технической точки зрения по бумагам Энел России сохраняется спокойный среднесрочный восходящий тренд, который не теряет своей актуальности при положении выше 0,8300 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика). При закреплении выше сопротивления 0,8800 руб. следует ожидать тестирования 0,90 руб., а далее — попыток продолжить повышение к 0,950-1,00 руб. Краткосрочно негативным сигналом, однако, выступила бы неспособность бумаг удержаться выше поддержки 0,8550 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика): в этом случае возрастут риски тестирования недавних минимумов.

Внешний фон: умеренно позитивный

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ отступили от минимумов дня, но все еще теряют около 0,5%, находясь в коррекционной фазе после обновления очередных максимумов накануне. Масла в огонь добавили данные API о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе. От отчета Минэнерго США в среду, впрочем, ожидают более позитивных цифр. Ближайшие поддержки для котировок расположены у 77 долл. и 72,50 долл. соответственно.

Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +1%. Настроения в регионе улучшились, но индикатор, однако, не отвоевал и половины понесенных накануне потерь. В четверг рынки будут реагировать на изменение настроений в США, а также возможные высказывания главы ЕЦБ в ходе выступлений.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,6%. Не исключено, что сегодняшние торги после сильной просадки стартуют на позитивной ноте, но не факт, что индикаторам удастся сохранить позиции до конца дня. На биржах продолжают следить за процессом обсуждения повышения потолка госдолга, высказываниями ФРС и динамикой доходности гособлигаций.

События дня:

• индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в августе (17.00 мск)

• отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18.45 мск)

• выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (18.45 мск и 19.30 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2021 года

• совет директоров Энел России, включает вопрос о дивидендной политике

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии отступили от района поддержек 4030 и 1740 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что на данный момент указывает на сохранение первенства покупателей на рынке. Напряженность на западных площадках, однако, при её возвращении вскоре может негативно сказаться и на российских биржах.