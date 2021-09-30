МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Доллар США по итогам торгов в среду, 29 сентября, укрепился против всех валют Большой десятки. Индекс доллара ускорил темпы роста и достиг 94,43 п. — нового максимума за последние 12 месяцев. При этом на рынках акций царила позитивная динамика, отражая некоторое восстановление аппетита к риску, поскольку доходности в США прекратили агрессивный рост и несколько снизились по итогам дня.

Курс EURUSD сформировал новый минимум с июля 2020 года на 1,1588, курс GBPUSD упал до 1,3413 — это новый минимум с декабря. По отношению к иене доллар вырос до 112,04 — максимум с февраля 2020 года.

На наш взгляд, высокие темпы роста доллара в среду обусловлены техническим аспектом, а именно ребалансировкой в конце месяца и конце квартала. При этом сам факт укрепления доллара выглядит более фундаментальным, вероятно, отражая изменение в мировоззрении участников рынка, которые ощутили глобальный переход к периоду роста ставок и доходностей. И здесь мы в самом начале пути.

На наш взгляд, наступление октября и нового квартала обозначит по доллару некоторую краткосрочную перекупленность, что может вылиться в коррекцию американской валюты. Однако в целом перспективы укрепления в среднесрочной перспективе остаются благоприятными. Это означает, что моменты ослабления доллара выгодно использовать для покупок на более привлекательных уровнях.

В среду только 3 из 24 валют стран с развивающимися рынками подорожали к доллару: бразильский реал (+0,3%), чилийское песо (+0,26%) и южнокорейская вона (+0,2%).

Рубль во вторник подешевел к доллару на 0,1% до 72,8794 и смотрелся лучше большинства основных конкурентов из сегмента Emerging Markets. Глобальное укрепление доллара и снижение нефтяных котировок, которым не удалось закрепиться выше $80/барр. Оказывает давление на рубль. USDRUB вот уже 6 торговых дней проторговывает диапазон 73,00 — 72,50. Среднесрочный тренд укрепления рубля сохраняется, разворотных сигналов мы пока не видим, однако слишком долгая консолидация выше 72,50 с невозможностью протестировать 72,00, будет провоцировать коррекцию, подразумевающую возвращение к 74,00, где находится 200-дневная восходящая средняя линия. Сейчас область вокруг 200-дневной МА выглядит привлекательно для возобновления длинных позиций в российской валюте.