Что подогревает ожидания повышения ключевой ставки выше 7%
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В среду ОФЗ срочностью 4-15 лет завершили торги в небольшом плюсе. Доходность 10-летних ОФЗ опустилась до 7,29% годовых (-2 б.п.). Спрос на среднесрочные и длинные ОФЗ был поддержан отсутствием аукционов Минфина по размещению нового госдолга, а также восстановлением спроса на облигации на глобальном рынке. Вчера доходность UST-10 снизилась на 2 б.п., до 1,52%. Цены локальных гособлигаций ЕМ в основном умеренно выросли.
По данным Росстата, за последнюю неделю рост потребительских цен составил 0,29%, что транслируется в годовой показатель инфляции в сентябре 7,25% (6,7% в августе). На этом фоне короткие ОФЗ в ближайшие дни могут прибавить в доходности 5 — 10 б.п., закладывая в цены повышение ключевой ставки ЦБР до 7,25% в октябре-ноябре. Доходность 10-летних ОФЗ сегодня скорее всего останется ниже 7,3% годовых.
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