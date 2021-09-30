МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы в середине недели восстановились после наблюдавшейся распродажи во вторник. В среду доходности американских десятилетних Treasuries снижались ближе к 1,5%, что дало передышку быстрорастущим технологичным компаниям, в том числе таким гигантам, как Facebook, Alphabet и Microsoft, которые во вторник теряли порядка 3% и тянули индексы вниз.

Micron объявила квартальные результаты выше ожиданий на рынке. Выручка в 8,27 миллиардов долларовоказалась выше консенсус-прогноза на 1%. Продажи DRAM памяти составили 6,1 миллиардов долларов (рост на 12 поквартально и на 39% год-к-году). Выросли как объемы продаж, так и средняя цена на оперативную память. Продажи NAND памяти составили 2 миллиарда долларов (роста на 9% поквартально и на 29% год-к-году). Чистая прибыль на акцию в $2,42 оказалась выше на 4% ожиданий на рынке. Свободный денежный поток составил 1,9 миллиардов долларов. Правда, менеджмент озвучил прогноз по продажам на следующий квартал на уровне 7,65 миллиардов, что оказалось на 10% хуже среднего прогноза на рынке.



Мы оцениваем это умеренно негативно. Негативный эффект от ожиданий менеджмента более низких продаж в следующем квартале, основанных на прогнозе переноса покупок от производителей компьютеров в будущие периоды, перевесил успешные результаты за отчетный квартал. Также менеджмент озвучил планы по капитальным затратам на уровне 11,5 миллиардов долларов в следующем году, что на 19% выше предыдущего. Акции отреагировали падением на 3%.

Акционеры Cabot O&G и Cimarex на внеочередном заседании одобрили ранее объявленное слияние компаний. Пресс-релиз об этом был выпущен уже после закрытия торгов. В результате сделка может состоятся уже до конца года. Новая компания выплатит 0,5 доллара на акцию сразу после сделки.

Мы оцениваем это позитивно. При объявлении сделки в мае инвесторы восприняли слияние негативно, но в текущей парадигме роста цен на энергоресурсы, как природный газ, так и нефть, завершение сделки может быть воспринято с оптимизмом. У новой компании будет принятая дивидендная стратегия постоянных и переменных выплат так, чтобы акционерам доставалось не менее половины генерированного денежного потока. Обговоренные специальные дивиденды в $0,5 также прибавляют позитива. Акции Cabot O&G прибавили более 3%. При этом после слияния название компании будет изменено, так как акционеры Cabot O&G получат 49,5% в новой компании.