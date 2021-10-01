МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вчера вновь показал опережающую динамику по сравнению с западными биржами. За основную сессию Индекс Мосбиржи подрос на 1,1%, в то время как европейские и американские индексы завершили день снижением.

Причина этого кроется в высоких ценах на энергоносители, которые тащат весь рынок вверх. Вчера пальму первенства в росте переняли банки. На 3,8% взлетел Сбер, чему немало способствовал технический фактор: акции вышли вверх из боковика 322-334 рубля, в котором торговались с третьей декады августа. Теперь бумаге неплохо бы проверить на прочность отметку 350 рублей, но это произойдет не сегодня.

Сегодня внешний фон негативный: на полпроцента снижаются американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Лишь нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия.

Именно высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество — это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы.

Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4110-4120 пунктов очень близка — здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию.

На просадке можно рисковать и докупать акции прежде всего "Газпрома", хотя далеко не факт, что они будут снижаться. Вчера цены на газ в Европе ушли выше 1100 долларов за тысячу кубометров. К тому же "Газпром" очень любит расти на падающем рынке.

Интересен и Сбер, для которого отметка 334 рубля стала теперь поддержкой.

Пессимистично смотрим на "Норникель", и так последние дни торгующийся хуже рынка. Мало того, что падают мировые цены на его продукцию, так еще Потанин заявил о неизбежности снижения дивидендных выплат со следующего года. Не исключено, что бумага спустится к сильной поддержке 21 тысячи. Быть может, стоит сокращать на отскоках долю "Норникеля" в портфелях и искать более перспективные идеи.

Пара доллар-рубль остается в диапазоне 72,5-73. Консолидация наблюдается седьмой день подряд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытку сформировать сильное движение пары, и с большей вероятностью оно будет вверх.