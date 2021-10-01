Сегодня ожидаем нейтральной динамики на рынке ОФЗ
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В четверг доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,32% (+4 б.п.), 1-летних — до 7,17% (+6 б.п.). Снижение цен спровоцировали недельные данные по инфляции в РФ, которая по предварительным расчетам в сентябре ускорилась до 7,3% (6,7% в августе). На этой статистике инвесторы повысили ожидания по ключевой ставке ЦБР. Мы также теперь ждем более высокой ключевой ставки в этом году — 7,25% по сравнению с 7,0% ранее.
На глобальном рынке облигаций вчера преобладали покупки. Доходность UST-10 снизилась до 1,49% (-3 б.п.). Локальные облигации ЕМ преимущественно демонстрировали восстановительный рост цен. Спрос на облигации был поддержан слабыми данными по рынку труда в США, которые немного ослабили ожидания ужесточения ДКП со стороны ФРС.
Сегодня с утра на глобальных рынках преобладает снижение склонности к риску. Однако, ожидаем, что высокие цены на нефть и стабильный рубль будут удерживать ОФЗ от дальнейшего снижения цен.
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