Ждем консолидации Brent в зоне 77-79 долларов за баррель
Цены на нефть Brent остаются в диапазоне 77-79 доллара за баррель после невнятной статистики по запасам в Америке.
В фокусе внимания теперь встреча ОПЕК+, запланированная на 4 октября. В базовом сценарии предполагается увеличение добычи на стандартные 0,4 миллиона баррелей в сутки. Однако в СМИ недавно появились сообщения, что альянс рассматривает и варианты большего увеличения добычи — на 0,8 миллиона баррелей в сутки.
В случае такого варианта ждем коррекции цен на нефть к 73 долларам за баррель. До тех пор цены будут консолидироваться в зоне 77-79 долларов за баррель.
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