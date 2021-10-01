Цены на нефть Brent остаются в диапазоне 77-79 доллара за баррель после невнятной статистики по запасам в Америке.

В фокусе внимания теперь встреча ОПЕК+, запланированная на 4 октября. В базовом сценарии предполагается увеличение добычи на стандартные 0,4 миллиона баррелей в сутки. Однако в СМИ недавно появились сообщения, что альянс рассматривает и варианты большего увеличения добычи — на 0,8 миллиона баррелей в сутки.

В случае такого варианта ждем коррекции цен на нефть к 73 долларам за баррель. До тех пор цены будут консолидироваться в зоне 77-79 долларов за баррель.