МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в начале сессии, завершились снижением трех основных индексов на 0,5-1,6% во главе с циклическими акциями. На рынке сохранялось напряжение после публикации более слабых, нежели ожидалось, еженедельных данных по рынку труда, а также производственной активности Чикаго. Пересмотр роста ВВП страны во 2-м квартале в сторону повышения при этом не воодушевил инвесторов. Все три индикатора стремились к новым локальным минимумам, несмотря на утверждение в Конгрессе законопроекта о финансировании правительства до 3 декабря.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,5% в преддверии публикации в пятницу предпочитаемого ФРС индикатора инфляции — индекса ценового потребления (ожидается стабилизация базового показателя на уровне 3,6% г/г).

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%, который в пятницу может развить нисходящее движение вместе с другими фондовыми площадками. Утренняя статистика показала рост розничных продаж Германии в августе на 1,1% м/м (ожидалось +1,5%), что может усилить коррекционные настроения. В течение дня в регионе также ждут данных об ускорении потребительской инфляции еврозоны в сентябре с 3% до 3,3% г/г.

На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 потерял 2,3%. Австралийский S&P/ASX снизился на 2,1%. Китайские и гонконгские биржи закрыты в связи с национальными праздниками.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют в пределах 0,5% после незначительных изменений накануне. Цены пытаются удержаться выше поддержек 77 долл и 72,50 долл соответственно, но все же проявляют явную склонность к развитию нисходящей коррекции после достижения локальных пиков ранее на неделе. В пятницу на рынке, вероятно, будут оценивать общемировой аппетит к риску, динамику доллара, а также данные о буровых установках в США. Уже в начале следующей недели при этом пройдет ежемесячное заседание ОПЕК+.

События дня:

• окончательные индексы деловой активности в производственном секторе стран Европы (10.55-11.30 мск) и США (16.45 мск) в августе

• предварительный индекс потребительских цен еврозоны за сентябрь (12.00 мск)

• личные доходы и расходы, базовый ценовой индекс потребления США за август (15.30 мск)

• индекс деловой активности ISM в производственном секторе США за август (17.00 мск)

• индекс потребительских и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за сентябрь (17.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг уверенно выросли, но не обновили сентябрьских пиков 4112 и 1788 пунктов соответственно. Рынок вступает в новый месяц в зонах среднесрочной перекупленности, что указывает на риски развития коррекции вместе с зарубежными фондовыми площадками. Краткосрочно, однако, можно говорить о сохранении оптимизма как минимум выше поддержек 4035 и 1740 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4040-4130 пунктов.

Рубль накануне укрепился в пределах 0,5% против доллара и евро, а на утренних торгах перешел к снижению. Пара доллар/рубль стремится к сопротивлению 73 руб, при преодолении которого можно ждать движения к 73,50 руб. Пара евро/рубль после обновления накануне очередного минимума с прошлого года 84,02 руб стремится к 84,50 рублям.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, выйдут в минус, повторяя динамику зарубежных площадок. Ралли приостановилось как в ценах на нефть, так и на природный газ, в то время как металлы в основном также остаются под нисходящим давлением. Особенной поддержки на старте торгов не стоит ждать и от золота, которое пока не развивает наметившийся накануне отскок и консолидируется около 1750 долл/унц. Первый день октября принесет данные по инфляции в Европе и США, а также окончательным индексам производственной активности за сентябрь.

Проблема финансирования американского правительства при этом отсрочена всего на два месяца, до 3 декабря, что может предвещать сохранение напряженности и по этому вопросу.