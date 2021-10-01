МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. В четверг цены на нефть оставались стабильны. В фокусе внимания встреча ОПЕК+ в начале следующей недели, на которой нефтепроизводители обсудят производственную политику на ноябрь. В базовом сценарии члены альянса увеличат добычу на 0,4 млн б/с, но источники СМИ сообщают, что вариант более существенного увеличения также рассматривается.

Из-за мощного роста цен на природный газ и уголь, спрос на нефть в IV квартале может оказаться даже выше, чем предполагали сентябрьские прогнозы. Часть потребителей, где это возможно, в целях экономии начинают переходить с газовой на мазутную и дизельную генерацию. Из-за этого дефицит нефти может усугубиться, что окажет дополнительное повышательное давление на цены. Это болезненно для потребителей, которые не закладывали в бюджет столь высокие цены. Даже текущие уровни ощутимо бьют по маржинальности предприятий и кошельку обычных автолюбителей.

Обеспокоенность администрацией США высокими ценами была в повестке встречи советника по нацбезопасности США с наследным принцем Саудовской Аравии. Судя по косвенным признакам, королевство часто прислушивается к позиции США по рынку нефти, хотя саудовские официальные заявления, обычно, отвергают это мнение.

Несмотря на опасения рынка и высокие цены технический комитет ОПЕК+ (JTC) в среду сохранил прогноз по росту спроса на 2021 г. на уровне 5,95 миллионов б/с, а прогноз по дефициту — на уровне 1,1 миллион б/с. А вот в 2022 г. ожидаемый уровень профицита (избытка) нефти был снижен с 1,6 до 1,4 миллионов б/с.

Таким образом, с уверенностью предположить, какое решение примут ОПЕК+, достаточно сложно. Есть аргументы как в пользу статуса-кво (прогнозы остаются в силе), так и в пользу более крупного увеличения добычи (высокие цены и обеспокоенность потребителей в США). В первом случае цены на нефть могут на какое-то время закрепиться выше 80 долларов за баррель, движимые позитивным сентиментом.

Во втором варианте мы можем увидеть коррекцию в район 73-75 долларов за баррель. Такое решение будет означать не только более высокий уровень добычи до конца года, но и сигнализировать о гибкости альянса и готовности добавить на рынок еще нефти в случае необходимости. При этом отметка $80 за баррель может стать сильным сопротивлением, вблизи которого рынок будет ожидать действий от ОПЕК+.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent торгуются на 0,2% ниже уровней закрытия предыдущего дня.