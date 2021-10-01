МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. На следующей неделе технические сигналы указывают на высокие риски развития нисходящего движения как на фондовых, так и на нефтяных площадках. Так, индекс S&P 500 закрепился ниже среднесрочного сопротивления 4350 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что указывает на высокую вероятность снижения как минимум в район 4130 пунктов (нижняя полоса Боллинджера). Как следствие возрастает опасность нисходящей коррекции и на фондовых площадках других регионов.

Для российского рынка и рубля определяющей станет динамика цен на энергоносители, которые также могут оказаться под коррекционным давлением. Индекс Мосбиржи при умеренно негативном сценарии будет стремиться к 3960 пунктам, а рубль против доллара — к 74,50 рублям.

В понедельник, 4 октября, пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, и уже ходят слухи о возможном ускорении темпов наращивания нефтедобычи с запланированных 400 тысяч баррелей в день. Подобный сценарий будет негативен для нефтяных котировок и несет в себе риски коррекции как минимум в район 74 и 70 долларов по сортам Brent и WTI (средние полосы Боллинджера недельных графиков).

Среди макроэкономических событий следующей недели стоит особенно выделить ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь, который, вероятно, покажет ускорение темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе (с 235 до 500 тысяч). Подобный сигнал может быть воспринят рынками негативно ввиду ожиданий повышения процентных ставок ФРС. Кроме того, стоит обратить внимание на окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Европы, США и Китая за сентябрь, розничные продажи и производственную инфляцию еврозоны за август. На российском рынке дивидендные реестры за 1-е полугодие закроют Акрон, Новатэк, Полюс, Роснефть, МТС и Татнефть, а Сбербанк и Мосбиржа представят результаты деятельности за сентябрь.