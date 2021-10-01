МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль некоторое время снижался вслед за нефтью и мировыми рынками. После непродолжительной коррекции российская валюта в начале основной сессии ускорила снижение из-за ухудшения внешней ситуации.

Фьючерсы на индекс S&P 500 сегодня продолжили развивать мощное нисходящее движение предыдущей сессии. Глобальные площадки также несут существенные потери. Правда, нефтяные цены лишь умеренно снижаются, оставаясь недалеко от многомесячных вершин. Это оказывает нам ощутимую поддержку.

Основным негативом выступает мировой энергетический кризис, взвинчивающий стоимость сырья. Это угрожает подорвать экономический рост, а также усилить инфляцию, что заставит ключевые центробанки быстрее ужесточать монетарную политику. Данный шаг лишь ухудшит экономические перспективы.

Важную роль в дальнейшей динамике всех активов способны сыграть сегодняшние данные по инфляции и потребительскому рынку США (15:30 МСК), а также другая статистика по американской экономике. Если базовый ценовой индекс потребительских расходов превысит прогноз, это способно спровоцировать массированные распродажи на биржах, а также резкий рост доллара.

Развивающиеся валюты в начале дня снижались из-за восходящего импульса доллара. Однако вскоре он стал сдавать позиции, вызвав активное укрепление в секторе, большинство представителей вышло в плюс.

В середине наших торгов внешний фон стал быстро улучшаться, благодаря чему рубль сумел умеренно укрепиться. Тем не менее в целом сегодня рубль проявляет относительную слабость, оставаясь в минусе, несмотря на относительную устойчивость нефти и рост развивающихся валют. Вероятно, сказывается фактор пятницы, когда многие предпочитают уходить на выходные в инвалюте, опасаясь реализации каких-либо рисков на выходных.

Нефтяной рынок далек от пессимизма других площадок

В начале дня нефть умеренно снижалась, скорректировавшись утром. Незадолго до старта европейской сессии произошла еще одна просадка, но вскоре котировки перешли к консолидации и попыткам восстановления. Сейчас Brent торгуется чуть выше уровня 78 долларов.

Участники нефтяного рынка не спешат присоединяться к игре на понижение вслед за своими коллегами с других площадок. Угроза дефицита предложения нефти, а также в целом проблемы с обеспечением энергоносителями крупных потребителей поддерживают нефтяные цены около многомесячных вершин.

Доллар перешел к снижению

После позитивного старта американская валюта стала сдавать позиции, ускорив снижение в начале европейских торгов. В данный момент индекс доллара (DXY) находится немного выше уровня 94 п., теряя 0,2%.

Европейская валюта в начале дня снизилась, но вскоре перешла к укреплению. Еще одна просадка произошла после старта основной российской сессии, однако затем европейская валюта устремилась вверх. Сейчас пара прибавляет 0,15% вблизи уровня 1,160.

Техническая картина

Пара USD/RUB предприняла очередную попытку закрепиться над уровнем 73 руб., однако вновь не смогла развить успех, существенно сдав позиции. До выхода котировок из диапазона 72,2-73,7 рубля более вероятно сохранение разнонаправленного характера динамики доллара.