Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в минусе на фоне преобладания продаж за рубежом, но пытались отступить от минимумов.

К 18.25 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,32%, до 4090,24 пункта. Долларовый индекс РТС упал на 0,34%, до 1771,62 пункта.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи электроэнергетики (+0,19%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи финансов (-0,47%).

Эмитенты

Лидеры роста: ТМК (+5,42%), ИнтерРАО (+2,63%), гдр TCS Group (+2,61%), гдр РусАгро (+2,48%)

Акции ТМК в пятницу подскочили без видимых фундаментальных причин.

Бумаги ИнтерРАО росли на ожиданиях увеличения поставок электроэнергии в КНР в октябре в два раза по сравнению с уровнем предыдущего года (или на 90% от плана).

Лидеры снижения: ПИК (-12,46%), Распадская (-4,96%), Polymetal (-2,77%), Petropavlovsk (-2,41%)

Котировки ПИК в пятницу обвалились на фоне новостей о проведении вторичного публичного размещения акций (SPO) по цене 1275 руб. за бумагу (в объеме 36,285 млрд руб.). Котировки в ходе сегодняшних торгов опускались ниже указанной отметки.

Бумаги Распадской упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2021 года.

Акции золотодобытчиков испытывали слабость, несмотря на попытки драгоценного металла вернуться к росту и закрепиться выше 1760 долл./унц.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%.

Попытки отскока на старте торгов не получили уверенного развития ввиду сохранения напряженности перед публикацией на следующей неделе ключевого отчета по рынку труда в США за сентябрь и возможного ускорения темпов роста занятости.

Последнее открывает дорогу к более быстрому повышению процентных ставок.

Базовый ценовой индекс потребления в августе при этом стабилизировался на уровне 3,6% г/г, а окончательные индикаторы деловой активности в производственном секторе страны и индекс потребительских настроений Университета Мичиган превысили прогнозы.

Интересные новости поступили и от фармацевтической компании Merck, которая сообщила о хороших результатах начальных испытаний лекарства против коронавируса.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,3%. Опубликованные в пятницу макроэкономические данные региона носили разочаровывающий характер, не оправдав прогнозов.

Так, темпы роста розничных продаж Германии, а также активности в производственном секторе еврозоны и Германии оказались ниже ожиданий, в то время как потребительская инфляция еврозоны в сентябре ускорилась с 3% до 3,4% г/г (ожидалось 3,3%) против целевого уровня ЕЦБ 2%.

На следующей неделе в регионе стоит обратить особенное внимание на показатели производственной инфляции, розничных продаж и окончательные данные по активности в секторе услуг еврозоны.

Нефтяной рынок: умеренно негативный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру, после колебаний в течение дня, снижались в пределах 0,5%.

Цены завершают неделю между ближайшими поддержками (76,50 долл. и 73 долл. соответственно) и сопротивлениями (79,50 долл. и 77 долл. соответственно) в ожидании заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в понедельник.

На рынке ходят слухи о возможном наращивании темпов увеличения нефтедобычи с запланированных ранее 400 тыс. баррелей в день, что наверняка краткосрочно "охладит" котировки.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в минусе, но удерживались выше средних полос Боллинджера дневных графиков (4040 и 1745 пунктов соответственно), что говорит о возможности сохранения восходящего тренда.

С другой стороны, на дневных графиках RSI сформировал "медвежью" дивергенцию, а на недельных оба индикатора выглядят перекупленными, что предупреждает и об опасности коррекции. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4030-4130 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу наблюдались неоднозначные настроения. С одной стороны, американские площадки предпринимали попытки роста, а с другой общий негативный фон в ожидании ужесточения денежно-кредитных мер все еще давал о себе знать.

Следующая неделя будет интересной как с точки зрения сигналов для фондовых площадок в виде ежемесячного отчета по рынку труда США, так и новостей с нефтяного рынка по итогам заседания ОПЕК+. Риски развития нисходящей коррекции сохраняются.

События дня: