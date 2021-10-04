Европейские фондовые рынки закрылись снижением в пятницу, так как экономические данные показали, что инфляция в еврозоне подскочила до 13-летнего максимума. За неделю европейский фондовый индекс STOXX 600 снизился на 2,2%, британский FTSE 100 потерял 0,3%, немецкий DAX —2,4%, CAC —2%.Инфляция в еврозоне в сентябре выросла на 3,4% в годовом исчислении, показали официальные данные в пятницу, что является самым высоким показателем с сентября 2008 года и по сравнению с 3% в августе.

В пятницу основные фондовые индексы США смогли закрыться выше нулевой отметки. Динамика американских индексов за неделю была также отрицательной: DOW —1,36%, S&P —2,21%, Nasdaq —3,2%. Президент США Джо Байден подписал законопроект, обеспечивающий продолжение финансирования правительства до начала декабря, что позволило предотвратить временное закрытие правительства. Однако судьба вопроса о надвигающемся потолке госдолга США остается неопределенной.

Производственная активность в США продолжила расти в сентябре, несмотря на то, что заводы столкнулись с более длительными задержками с доставкой сырья и более высокими ценами на сырье. Согласно отчету ISM, индекс национальной производственной активности вырос до 61,1 в прошлом месяце с 59,9 в августе. Экономисты прогнозировали падение до 59,6.

На текущей неделе запланировано множество событий. Министры финансов еврозоны соберутся в понедельник, чтобы обсудить экономические последствия резкого роста цен на энергоносители на фоне опасений, что они могут повлиять на восстановление блока и непропорционально сильно повлиять на беднейшие слои населения.

Следующее заседание стран ОПЕК+ должно пройти 4 октября 2021 года. Рубль рискует подвергнуться новой атаке на следующей неделе, если ОПЕК и ее союзники решат увеличить добычу нефти более чем на 400 000 баррелей в день, когда они соберутся в понедельник, хотя такой шаг маловероятен.

Во вторник Франция объявит об изменении промышленного производства за август, а также страны Европы отчитаются о деловой активности в секторе услуг за сентябрь. В среду Германия заявит об изменении заказов в промышленности за август. В четверг Германия сообщит об изменении промышленного производства за август.

В среду США заявят об изменении числа занятых от ADP за сентябрь. В четверг США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу будут опубликованы сентябрьские данные по рынку труда. Консенсус предполагает, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 500 тыс., чего должно быть достаточно для того, чтобы ФРС объявила о сокращении своих покупок облигаций в ноябре. И на фоне значительного числа рабочих мест рынок может перейти к ценообразованию еще более агрессивного пути повышения ставок, начиная примерно с середины следующего года.

На неделе ожидается публикация отчета PepsiCo, Levi Strauss.