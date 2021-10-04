МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Доллар на азиатских торгах в понедельник, 4 октября, демонстрировал разнонаправленную динамику против основных конкурентов из Большой десятки. При этом отсутствие единой динамики также отражало отсутствие какой-либо системы. То есть доллар дешевел против швейцарского франка — коллеги по статусу валюты тихой гавани, но при этом укреплялся против иены, которая также относится к защитным валютам.

Изначально иена на ранних торгах укреплялась к доллару, отыгрывая снижение доходностей казначейских облигаций. Затем доллар возобновил рост, поскольку рынок обратил внимание на новость, предполагающую в перспективе усиление торгового протекционизма. Некоторые авторитетные финансовые СМИ сообщили, что торговый представитель США Кэтрин Тай сегодня объявит о том, что Китай не соблюдает условия первой фазы торгового соглашения (первая фаза была подписана в начала 2020 года перед вспышкой коронавируса в Китае). По слухам, США пока оценивают возможные ответные действия против КНР. Можно предположить, что повышение градуса геополитической напряженности между Америкой и Азией привело к более высокому спросу на франк, а не на доллар и иену.

На прошлой неделе индекс доллара вырос до годового максимума 94,50 п. Драйверами выступали: ястребиный настрой ФРС, рост доходностей казначейских облигаций, риски затяжной борьбы за повышение лимита госдолга США и технический спрос в конце месяца и одновременно в конце квартала. В пятницу доллар скорректировался, так как технический спрос ушел, доходности "десятилеток" опустились ниже психологического уровня 1,5%, а президент США подписал закон о временном финансировании правительства на ближайшие 9 недель. Но даже с учетом коррекции индекс доллара показал самый большой процентный прирост за неделю с конца августа. Согласно данным CFTC, совокупная длинная позиция по доллару находится на 18-месячном максимуме. За неделю нетто-лонг по доллару на IMM вырос примерно на 2 миллиардов долларов.

Мы конструктивно смотрим на среднесрочные перспективы доллара. Задумываясь о том, что может являться наиболее значительным риском для наших ожиданий, можем отметить риск стагфляции. В этом контексте публикуемый в конце этой недели отчет по рынку труда в США будет играть важную роль. Как ожидается, в сентябре занятость в США вырастет на 470 тысяч новых рабочих мест, а безработица сократится до 5,1%. Мы предполагаем, что рынок в течение текущей недели будет закладываться на сильные цифры отчета по занятости, что будет стимулировать укрепление доллара или оказывать ему поддержку в случае дальнейшего снижения доходностей казначейских облигаций.

При этом рубль практически не изменился в цене против американского конкурента. На утренних торгах в понедельник рубль слабел к доллару, не имея в активе драйвера, который мог бы USDRUB помочь преодолеть сильную поддержку 72,60-72,50. Слабость рубля отражает робкость цен на нефть, которые не решаются продолжать рост, находясь вблизи сильного психологического сопротивления 80 долларов за баррель. Сегодня состоится встреча ОПЕК+, в преддверии которой появились слухи, что Картель может отреагировать на энергетический кризис в Европе и Азии и принять решение с ноября повысить добычу более уже запланированных 400 тысяч баррелей в день.

По-прежнему отмечаем, что USDRUB остается в русле медвежьего тренда с ноября 2020 года. Разворотных сигналов мы не наблюдаем, при этом конъюнктура для рубля остается благоприятной. Таковой она будет до конца года. Котировки довольно долго проторговывают узкий диапазон 73,00 — 72,50, и здесь может наступить некоторое разочарование отсутствием возможности продолжить нисходящую динамику. В этом случае коррекция до 74,00 возвращает привлекательность длинных позиций в российской валюте.