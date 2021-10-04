МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более пессимистичных.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу, после волатильной сессии, завершились повышением трех основных индексов на 0,8-1,5% во главе с циклическими акциями. Рынок восстанавливался от локальных минимумов на фоне данных о стабилизации роста предпочитаемого ФРС индикатора инфляции — базового ценового индекса потребления — в августе на уровне 3,6% г/г. Кроме того, статистика показала увеличение потребительских расходов за аналогичный период на 0,8%, а Merck сообщила об успешных испытаниях препарата против коронавируса.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% в рамках коррекции. Ближайшая поддержка для индикатора расположена у 4300 пунктов, а на неделе в целом особенно важными для рынка будут ежемесячные данные по рынку труда, публикация которых ожидается в среду и пятницу.

Торги в Европе в пятницу завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,3%, который оказался под давлением более худших, нежели ожидалось, макроэкономических данных по еврозоне и Германии, свидетельствовавших, в частности, об ускорении потребительской инфляции еврозоны до 13-летнего максимума.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 1,1%. Австралийский S&P/ASX вырос на 1,3%. Китайские биржи до пятницы закрыты в связи с национальным праздником, а гонконгский Hang Seng падает примерно на 2,7%. Ситуация с проблемным китайским застройщиком Evergrande остается неопределенной: компания сообщила о продаже своей доли, после чего торги были приостановлены.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром теряют около 0,5% после скачка наверх более чем на 1% в пятницу. Цены остаются зажаты между ближайшими поддержками (76,50 долл. и 73 долл. соответственно) и сопротивлениями (79,50 долл. и 77 долл. соответственно). Понедельник при этом будет крайне важным для рынка днем, так как ОПЕК+ примет решение о планах по наращиванию добычи на ближайшие месяцы. На прошлой неделе на биржи поступили слухи о возможном ускорении производства с ранее оговоренных 400 тысяч баррелей в день. В этом случае цены наверняка испытают понижательное давление. Техническая картина при этом в целом по-прежнему не исключает возвращения котировок к росту.

События дня:

• заседание ОПЕК+ (13.00 мск)

• заседание Еврогруппы (13.00 мск)

• производственные заказы США в августе (17.00 мск)

• Мосбиржа опубликует объемы торгов за сентябрь 2021

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу снизились и стремились к поддержкам 4040 и 1750 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). На этой неделе в случае закрепления ниже указанных отметок можно говорить о рисках развития падения в район 3970 и 1700 пунктов (нижние полосы Боллинджера), но в целом краткосрочно рынок по-прежнему не выглядит перекупленным и может предпринимать попытки роста. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4040-4130 пунктов.

Рубль в пятницу мало изменился против доллара и евро, а на утренних торгах ослабевает. Пара доллар/рубль вновь стремится к сопротивлению 73 руб., при преодолении которого можно ждать движения к 73,50 рублям. Пара евро/рубль после обновления на прошлой неделе минимума с прошлого года 84,02 рублей вернулась к отметке 84,50 рублей с ближайшими сопротивлениями у 84,90 и 85,50 рублей.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться выйти в плюс, отыгрывая повышение на американских биржах в пятницу, но по ходу сессии скорее окажутся под понижательным давлением ввиду преобладания продаж в том числе на нефтяных площадках. Понедельник будет значимым для нефтяного рынка днем в связи с заседанием мониторингового комитета ОПЕК+. Если организация решит сохранить обговоренные ранее темпы увеличения ежемесячной добычи на 400 тыс. баррелей в день, нефтяные цены могут получить краткосрочный импульс к росту.