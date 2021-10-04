МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. В пятницу Индекс Мосбиржи скорректировался на 0,4%. Это неплохо, коррекция позволит снять техническую перекупленность и дать силы для новой волны роста. Сейчас целью подъема рублевого индикатора является район 4150 пунктов, там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года.

Наиболее привлекательными остаются нефтегазовые акции. В том числе ждем, что уже на этой неделе "Газпром", последним из "голубых фишек", обновит исторический рекорд, установленный в 2008 году. Рекомендуем также обратить внимание на "НоваТЭК", в котировки которого, по нашему мнению, еще не заложен газ по 1200 долларов за 1000 кубов.

В четверг почти 4-процентным рывком акции Сбербанка пробили вверх боковик с границами 323-335 рублей, в котором торговались с 20-х чисел августа. Теперь бумага имеет возможность продолжить рост, но для этого нужен позитивный внешний фон. Отметка 335 рубля стала теперь поддержкой, не исключено ее тестирование. В этом случае Сбер стоит агрессивно покупать с выставление коротких стопов на случай того, что пробой боковика оказался ложным.

Внешний же фон пока не очень хорош. Американские фьючерсы торгуются перед нашим открытием с потерями около 0,1%, примерно столько же снижается нефть, стоя около 79 долларов за баррель.

Сегодня ждем заседания ОПЕК+, на котором будет решаться судьба квот добычи. В конце прошлой недели прошли слухи, что картель может принять решение увеличить добычу на 800 тыс баррелей в сутки с ноября, а потом продолжать следовать плану по наращиванию на 400 тыс ежемесячно.

Скорее всего, вбросом этой информации кто-то просто попытался проверить, как рынок отреагирует на такой сценарий. Рынок отреагировал хорошо, нефть не стала падать. Поэтому такой вариант будет обсуждаться, но проблема кроется в том, что далеко не все страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу. Отдавать же «свои» квоты России и Саудовской Аравии вряд ли кто-то согласится.

Если же ОПЕК+ решит увеличивать добычу на плановые 400 тысяч баррелей в сутки, это может спровоцировать уход нефти выше 80 долларов за баррель. Рисковым инвесторам можно посоветовать с утра прикупить "Роснефти" и "Лукойла" в ожидании скачка нефти и последующего за ним роста акций нефтянки.

Рубль с утра слабо подрастает, но в паре с долларом остается в привычном для последних 7 дней узком боковике 72,5-73. Консолидация рубля затянулась, ждем сильного движения. Скорее всего, будет очередная попытка пробить коридор вверх.

Увеличение нефтегазовой выручки во многом компенсируется бюджетным правилом. На этой неделе Минфин с большой вероятностью объявит об увеличении покупки валюты в ФНБ, поскольку цены на нефть в сентябре выросли. Совершенно не радует ситуация на облигационном рынке: цены ОФЗ продолжают переписывать годовые минимумы. Это говорит об отсутствии спроса на бумаги, несмотря на высокую ставку.

Распродажа ОФЗ может стать еще одним доводом для повышения ключевой ставки ЦБ, причем, не исключено, сразу на 0,5 п.п., чтобы привести ставку с реалиями рынка.