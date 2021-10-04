МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Растущие цены на сырье делают наш рынок привлекательном, тем более что он не является переоцененным с фундаментальной точки зрения по отношению к развитым рынкам.

Сегодня стоимость котировок акции Газпрома обновила рекорд в рублях и скорее всего она останется на высоких уровнях в ближайшие полгода. По прогнозам ОПЕК цены на газ будут высокими как минимум до конца 1 квартала 2022 года. С начала августа котировки Газпрома пребывают в "зоне быков" на дневном графике и сильная поддержка находится в диапазоне 340-342. Теоретически можно развернуть игру на понижение при пробитии этого уровня вниз, но с практической точки зрения этого делать не стоит. Бизнес Газпрома растущий, для "шорта" лучше поискать акции компаний, бизнес которых стагнирует. Так называемая "энергетическая революция" и серия поспешных решений по свертыванию традиционных источников энергии привела к разбалансировке рынка газа и нефти и это надолго. Ситуация описана в романе Золотой теленок (эпизод на киностудии) — "Сценариев для съемки немого кино нам не надо, потому что "Немого кино уже нет", сценариев для звукового кино также не надо потому что "Звукового кино еще нет"". Жизнь на киностудии остановилась. Грязная энергетика плохая и мы от нее отказываемся, но технологии в альтернативной энергетике еще сырые. Они снижают выбросы углекислого газа, но полностью заменить традиционную энергетику не могут. Эра газа продлится минимум до 2040 года.



Также для рынка была очень важна сегодняшняя встреча ОПЕК. СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что с высокой долей вероятности картель продлит существующее соглашение о сокращении добычи примерно на 400 000 баррелей в сутки и это обстоятельство приободрило "нефтебыков".

Остается неопределенность, связанная с дальнейшей ситуацией с КОВИД-19. Испанский грипп в начале века длился два года и кончился внезапно в 2020 году. Также есть неопределенность, связанная с эффективностью новых препаратов. Правда, на днях фармацевтическая компания Merck объявила о создании препаратов, которая снижает риск госпитализации или смерти от COVID-19 примерно на 50%. В России создан препарат МИР-19, который предотвращает самые тяжелые формы болезни. Чем больше создается подобных препаратов, тем меньше шансов на то что различные страны будут вводить ограничения на передвижение своих граждан, что благотворно скажется на спросе на нефть.



Высокотехнологичный индекс NASDAQ Composite на прошлой неделе отскочил наверх от минимумов августа. При этом сейчас не время для нового масштабного подъема котировок американских акций. У рынка есть беспокойство относительно по поводу продолжающегося кризиса Evergrande. Напряжение по линии США-КИТАЙ растет. Белый дом заявил, что не исключает введения дополнительных тарифов для товаров из Китая и упрекнул Китай за невыполнение обязательств в рамках соглашения на первом этапе. Также для рынка очень важны пятничные сентябрьские данные по рынку труда США. Данные по труду и по инфляции являются основными маркерами, на основании которых ФРС в ноябре может объявить о сокращении своих покупок облигаций.