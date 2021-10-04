МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль быстро восстановился, однако вскоре ситуация на мировых рынках ухудшилась, вызвав резкое ослабление российской валюты.

Глобальные площадки и нефтяные цены с начала дня находятся под давлением. Утром снижение ускорилось, но после старта основной российской сессии началось восстановление. Однако рубль отреагировал на улучшение внешнего фона лишь небольшой коррекцией.

Негативом выступает ухудшение ситуации с крупнейшим в мире корпоративным должником — китайским строительным гигантом Evergrande. Компания вновь пропустила платеж по долгам, что приближает ее к дефолту, который способен ударить по финансовой системе Китая и даже затормозить рост экономики страны.

Тем не менее рынки далеки от пессимизма, пятничная новость об успешных испытаниях фармацевтическим гигантом Merck препарата от коронавируса возродила надежду на быстрое решение проблемы пандемии.

Развивающиеся валюты утром перешли к снижению, хотя доллар в то же время стал сдавать позиции после восходящего импульса, который произошел в начале дня. Ухудшение ситуации в секторе стало одной из главных причин сегодняшней слабости рубля.

Рубль продолжает выглядеть слабо на фоне дорогой нефти и других сырьевых товаров. Вероятно, инвесторы считают эти уровни товарного рынка временными, поскольку они обусловлены не долгосрочными фундаментальными факторами усиления спроса, а кратковременными производственными перебоями.

Нефтяной рынок ждет вердикта ОПЕК+

Поначалу нефть сдержанно проседала, но после старта европейской сессии совершила рывок вверх. Затем котировки демонстрировали более умеренное повышение, но во второй половине наших торгов продемонстрировали мощный восходящий импульс. Сейчас Brent прибавляет 1,9% около отметки 80,8 долларов.

На фоне дефицита предложения нефти и роста котировок были ожидания, что по итогам сегодняшнего заседания ОПЕК+ решит ускорить наращивание нефтедобычи, чтобы предотвратить разрастание энергетического кризиса в мире. Однако мониторинговый комитет не рассматривал такого варианта, порекомендовав министрам сохранить прежние темпы увеличения добычи, что вызвало резкий рост нефтяных цен.

Доллар продолжает дешеветь

Вслед за негативным стартом американская валюта быстро восстановилась, но после открытия европейских торгов перешла к планомерному снижению. Сейчас индекс доллара (DXY) теряет 0,3% около значения 93,8 п.

Европейская валюта в начале дня находилась под давлением, однако утром стала активно повышаться. В данный момент пара EUR/USD торгуется около отметки 1,163, прибавляя 0,3%.

Техническая картина

Пара USD/RUB продолжает совершать разнонаправленные движения, постепенно сокращая их амплитуду. В результате увеличивается вероятность сильного выхода из консолидации с формированием направленного движения. Для этого доллару нужно выйти из коридора 72,2-73,7 рублей.