МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вчера вновь отличился, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,6% на падающих западных рынках. Причина роста прежняя — дорогущие нефть и газ.

Естественно, что в лидерах роста были акции нефтяных компаний и присоединившийся к ним "Газпром", акции которого поддержала новость о заполнении первой ветки "Северного потока-2". Причем бумаги газовой монополии, последними из "голубых фишек", обновили исторический максимум, который держался с первой половины 2008 года.

«Газпром» выглядит технически перекупленным, но это не остановит его рост. Сейчас в бумагу будут заходить крупные стратегические инвесторы, поскольку риски ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" практически сняты. Ждем, что бумага достигнет отметки 400 рублей, и вот там уже можно будет задумываться о частичной фиксации прибыли.

После выхода из месячного боковика продолжил рост Сбербанк. Сейчас сопротивлением выступает отметка 350 рублей, но при улучшении внешнего фона она будет пройдена без особых проблем.

Америка же продолжает удивлять, падая без особых на то причин. Да, скоро ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования экономики. Но и без нее денег в финансовой системе более чем достаточно. Куда их вкладывать?

На следующей неделе начинается сезон отчетностей в США. Ждем сильных результатов крупнейших эмитентов. Скорее всего, это простимулирует как минимум отскок фондовой Америки, что поддержит российский рынок акций, который на одной нефти и газе расти долго не сможет.

При отскоке Америке рекомендуем обратить внимание на финансовый сектор, прежде всего на акции Мосбиржи, которые последнее время торгуются хуже рынка.

Внешний фон сегодня нейтральный. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Нефть подрастает на 0,2%, стоя около 81,5 доллара за баррель. Не исключено, что нефтяные котировки пойдут в район 83 долларов, продолжая отыгрывать решение ОПЕК+ увеличить добычу лишь на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

В конце прошлой недели прошла информация, что картель может повысить добычу в ноябре разово на 800 тысяч баррелей. Однако, судя по всему, далеко не все члены ОПЕК+ имеют техническую возможность нарастить добычу, и чтобы не обижать никого, и было принято решение руководствоваться планом.

Пара доллар-рубль вчера закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5, но сегодня на утренних торгах вновь ушла выше нее. Дорогие нефть и газ будут лишь придавать рублю стабильность не приводить к его укреплению из-за действия бюджетного правила.

Основная угроза для рубля кроется в продолжении активной распродажи ОФЗ.

Сегодня ждем вялых торгов на российском валютном рынке в привычном для последних дней диапазоне 72,5-73 рублей за доллар.