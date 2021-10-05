МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. По итогам азиатских торгов во вторник, 5 октября, доллар укреплялся против всех валют Большой десятки, а индекс доллара прервал трехдневное падение. Аппетит к риску на азиатских рынках был явно невысок. Фондовый рынок Китая закрыт по причине празднования "Золотой недели". Ситуация в китайском секторе недвижимости продолжает формировать опасения у инвесторов, что стимулирует повышенный спрос на валюту США. Еще один китайский девелопер — Fantasia Holdings Group — не выплатил в понедельник 205,7 миллионов долларов по факту наступления срока погашения облигаций, а одно из подразделений Fantasia не выплатило кредит в размере 700 млн юаней. Сама по себе Fantasia менее опасна для глобальных рынков, ее долги на конец первого полугодия составляли 12,9 миллиардов долларов по сравнению с 304,5 миллиардов долларов у Evergrande, но второй случай бросает тень на сектор и формирует риск-офф настроения, что поддерживает спрос на доллар.

Рост доходности облигаций Казначейства США, стремительный взлет нефтяных котировок до нового 3-летнего максимума (Brent), а также распродажа акций на американском фондовом рынке — вот комбинация, на фоне которой доллар в понедельник подешевел против всех валют Большой десятки. Норвежская крона стала (+0,7%) лидером роста в группе G10. Страны-участники соглашения ОПЕК+ договорились в понедельник следовать тем условиям, которые были согласованы в июле, а именно повышать добычу ежемесячно на 400 тыс. б/д до апреля 2022 года. В преддверии заседания ОПЕК+ на рынке появились слухи, что на фоне энергетического кризиса в Европе и дефицита энергии в Китае группа может рассмотреть более быстрые темпы повышения добычи. Однако этого не случилось, поэтому решение стало бычьим драйвером для рынка.

Доходность 10-летних облигаций США прекратила трехдневное снижение, в понедельник пыталась вернуться выше 1,50%, но закрылась на 1,479%. Президент США предупредил, что правительство может достичь лимита госдолга через 2 недели и подчеркнул, что не может гарантировать, что этого не произойдет, объявив виноватым лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнела.

Мы продолжаем конструктивно оценивать среднесрочные перспективы доллара. На прошлой неделе мы предупреждали о риски коррекции валюты США с наступлением октября и нового квартала, что мы и наблюдаем в настоящий момент. Однако в ближайшие дни доллар может получить поддержку на фоне приближения публикации отчета по рынку труда в США за сентябрь (8 ноября, в пятницу). Мы видим в текущем ослаблении американской валюты возможность для входа в длинные позиции на более выгодных уровнях.

10 из 24 валют развивающихся рынков укрепились к доллару по итогам торгов в понедельник. Рубль в понедельник подорожал к доллару на 0,4% и протестировал 72,40. На начало текущей недели ситуация предполагала коррекцию пары USDRUB в область 73,50-74,00, а затем возобновление нисходящей динамики, в рамках которой мы давно ждем достижения нашей цели на уровне 72,00. Понедельник завершился ниже 72,50, в ближайшие дни мы можем краткосрочно увидеть котировки ниже 72 за доллар. При этом пока говорить об устойчивости таких уровней не приходится. Если же цены на Brent закрепятся в диапазоне 85-90 долларов за баррель, тогда рубль может себе позволить сохранять диапазон 70-72 за единицу валюты США. Динамика рубля к евро может оказаться более ярко выраженной. По-прежнему ожидает тестирование уровня 83 евро за рубль.