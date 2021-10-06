Российский рынок акций вчера вырос на 2,7%, причем на огромных оборотах, составивших почти 200 млрд руб. В лидерах роста были акции нефтегазового сектора и банки. Под конец дня на всеобщем ажиотаже даже откупили падавший "Норникель".

Складывается впечатление, что значительная часть роста была спровоцирована закрытием шортов. Значительную часть "медведей" высадили, теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что Индекс Мосбиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов.

Попытку коррекции мы увидим сегодня, внешний фон к этому располагает: на 0,5% падают американские фьючерсы, в минусе почти все промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,2% растет нефть, подбираясь к отметке 83 доллара за баррель, но такого слабого роста недостаточно, чтобы сдержать фиксацию прибыли.

У среднесрочных инвесторов никакого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по банкам.

На просадке можно аккуратно подбирать "Газпром": отметка 400 руб по нему будет пробита.

Наибольшие опасения вызывает "Норникель", который близок к сопротивлению 21 тыс руб. Вчера от него произошел разворот. Очень хочется спекулятивно докупить бумагу в районе 21 тыс или чуть ниже, но глядя на то, как акция валится, короткие стопы просто необходимы.

Стоит обратить внимание на префы "Сургутнефтегаза", которые традиционно растут с падением рубля. В последние дни российская валюта в празднике не участвовала, пара доллар-рубль так и не смогла даже попытаться протестировать на прочность сильнейшую поддержку 72, несмотря на взлет цен на нефть и общий оптимизм.

Раз рубль выглядит столь слабым, то наверняка в ближайшее время мы увидим попытки потащить пару доллар-рубль вверх.

Совсем отвратительная ситуация на рынке ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций обновляет минимумы этого года четвертый день к ряду. Страхи того, что монетарные власти и дальше не смогут удерживать инфляцию, велики. И они вполне обоснованы: рост внутренних цен в РФ имеет внешний характер и связан с увеличением стоимости сырьевых ресурсов. Никаким повышением ставки этот процесс не остановишь. Ярким примером этого является Турция, где ставка сейчас составляет 18%, а инфляция 19,58%.

Естественно, что распродажа ОФЗ оказывает негативное влияние на курс рубля.

Пока же российская валюта снижается к доллару на 0,2%. Скорее всего, по итогам дня пара закроется выше отметки 72,5, которая выступает промежуточной поддержкой по паре.