МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Вчера я говорил о том, что первой целью коррекции является отметка 4170 пунктов — там проходит верхняя граница пробитого канала от сентября прошлого года. Почти на этой отметке и завершилась основная сессия.

После нашего закрытия Америка пошла вверх, а сегодня фьючерсы на индексы США прибавляют около трети процента. Так что откроемся мы ростом, отскочив от отметки 4170, которая стала теперь поддержкой.

Однако на сильный и уверенный рост мы особо не рассчитываем, мешать ему будет прежде всего снизившаяся к 81 доллару за баррель нефть. Поводом для небольшой коррекции перекупленной нефти послужила не только вчерашняя негативная динамика фондовых индексов, но и плохая статистика по запасам в Штатах: показатель вырос на 2,3 млн баррелей при ожидании снижения на 0,4 миллиона.

При этом добыча возросла на 0,2 млн до 11,3 миллиона баррелей, то есть практически до августовских величин, восстановившись после нанесенных ураганом Ида разрушений. Не исключено, что на этой неделе при усилении пессимистичных настроений мы увидим тестирование нефтью отметки 80 долларов за баррель.

Пока же очень сильно выглядит банковский сектор, который и вчера торговался намного лучше рынка. Ждем продолжения его роста сегодня.

В плюсе вчера закрылись и бумаги черных металлургов. Но пока в них мы видим лишь отскок после сильных распродаж на решении властей увеличить налоговую нагрузку на отрасль со следующего года. Новых покупок бумаг сектора мы делать не рекомендуем, поскольку не уверены в продолжении роста.

Частично снял техническую перекупленность и "Газпром". С большой вероятностью можно ожидать, что в самое ближайшее время страны Европы, наконец-то понявшие, что цены на газ могут не только падать, но и бурно расти, начнут потихоньку увеличивать объем долгосрочных соглашений с "Газпромом". Это будет позитивом для компании. Акции газовой монополии стоит аккуратно подбирать на просадках, отметка 400 рублей не станет пределом их роста.

Рубль продолжает жить своей собственной жизнью, практически не реагируя на внешний фон. Пара доллар-рубль торгуется чуть ниже отметки 72,5. Похоже, что в котировки российской валюты начали закладываться ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. на ближайшем заседании.

Инфляция растет, несмотря на появление на рынке отечественной плодоовощной продукции нового урожая. Остановить рост цен регулятор опять попытается повышением ставки.

Но при любых раскладах потенциал укрепления рубля невелик. При приближении пары доллар-рубль к отметке 72 стоит рисковать и открывать среднесрочные позиции против рубля, оставив часть средств на усреднение в случае краткосрочного провала пары под этот уровень.