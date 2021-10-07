События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 октября
МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 8 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (август)
|0,7%
|-1,5%
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (август)
|-0,9%
|-2%
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний)
|1,41 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (август)
|1,911 трлн йен
|1,541 трлн йен
|4:30
|AUD
|Австралия — Отчет о финансовой стабильности РБА /Резервного Банка Австралии/
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (сентябрь)
|46,7
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (август)
|17,9 млрд евро
|15,8 млрд евро
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (сентябрь)
|0,6%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (сентябрь)
|4,3%
|4,6%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь)
|5,6%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (сентябрь)
|235 тыс
|500 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (сентябрь)
|61,7%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (сентябрь)
|243 тыс
|455 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (сентябрь)
|5,2%
|5,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (сентябрь)
|90,2 тыс
|65 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (сентябрь)
|7,1%
|6,9%
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|421
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|521
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|373,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|168,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-2,3 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|73,2 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-86,4 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-64,8 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|20,8 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|0,9 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Юнипро — СД (стратегические перспективы развития, одобрение сделки с заинтересованностью)
|RUB
|РуссНефть — СД (рассмотрение сделок с заинтересованностью)
https://1prime.ru/experts/20211007/834902101.html