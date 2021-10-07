По состоянию на 18:45 индекс МосБиржи (+1,3%) уверенно окреп на фоне складывающейся позитивной конъюнктуры на глобальных рынках. Цены на нефть также остаются выше отметки 80 долл./барр., пара доллар-рубль также опустилась ниже отметки 72 руб., обновив многомесячные минимумы.

Локомотивом укрепления выступил сектор металлургов (НорНикель: +4,2%; Русал: +3,4%; Северсталь: +2,7%; НЛМК: +3,5%; АЛРОСА:+2,6%; Полюс: +3,0%; Petropavlovsk: +2,4%).

По нашим оценкам, такому бурному росту способствовала как благоприятная мировая конъюнктура на финансовых рынках, так и технические факторы — большинство ключевых «фишек» сегмента продолжили нивелировать перепроданность сектора.

Росли цены акций и компаний, работающих с драгоценными металлами (АЛРОСА:+2,6%; Полюс: +3,0%; Petropavlovsk: +2,4%).

Свою лепту в рост индекса внес и финансовый сектор (Сбер оа: +1,6%; ВТБ: +1,3%; TCS Group: +3,2%) обновляя свои максимумы на фоне стабилизации глобальной конъюнктуры, а именно соглашения о поднятии госдолга США до 3 декабря.

Химпром также выступил бенефициаром складывающейся конъюнктуры (ФосАгро: +4,1%; Акрон: +5,5%) обновляя исторические максимумы, на фоне растущей маржинальности, которая обусловлена ростом цен на удобрения.

Рост был присущ и ритейлу (Магнит: +1,6%; Х5: +2,6%; М-Видео: +2,8%; Детский Мир: +3,2%) последовавшему внутренней конъюнктуре рынка.

Из прочих секторов отметим преобладание роста в акциях российских высокотехнологических компаний (Yandex: +3,7%), отыгрывающих восстановление американского индекса NASDAQ Composite, продолжение роста курсовой стоимости Интер РАО (+2,5%) и развитие отскока ПИК (+1,6%).

Нефтегазовый сектор выглядел безыдейно на фоне невнятной динамики рынка нефти. Впрочем, к концу дня бумаги ЛУКОЙЛа (+1,1%), Роснефти (+1,3%) и Татнефти (+2,5%) смогли вернуться к росту.

А вот перегретые бумаги Газпрома (-1,7%) стали аутсайдерами торгов, негативно отреагировав на новости о падении цен на газ.

Мы ожидаем, что, в отсутствие усиления давления на рынке нефти индекс МосБиржи постарается завершить неделю тестированием исторического рекорда.