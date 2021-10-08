МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Европейские акции по итогам торгов в четверг, 7 октября, продемонстрировали максимальный суточный рост более чем за 2 месяца. В целом рост акций можно объяснить двумя факторами. Во-первых, опасения по поводу энергетического кризиса ослабли, цены на газ существенно снизились (хоть и остаются очень высокими). Здесь рынок ухватился за комментарии Владимира Путина, который накануне дал понять, что Россия готова помочь стабилизировать ситуацию на энергорынке. Правда, никаких конкретных обещаний российский лидер не делал, но тут цифры говорят сами за себя: средняя цена газа голландского хаба TTF за 10 лет с 2010 по 2020 год составляет 20 евро за МГВт-ч. На максимуме 6 октября (162,13 евро/МГВт-ч) рыночная цена превышала привычную для европейцев стоимость газа в 8 раз. Рынок был настолько перегрет, что обещания российского президента оказалось достаточно для начала коррекции. Однако сейчас цена газа все еще превышает многолетнее среднее почти в 5 раз.

Во-вторых, инвесторов успокоили слухи о том, что Центробанк Европы планирует дополнительную поддержку, чтобы предотвратить рыночные шоки сразу после полного сворачивания действующей сейчас программы экстренной покупки активов. ЕЦБ рассматривает создание новой программы покупки облигаций, цель которой предотвратить потрясения на рынке, когда в следующем году регулятор будет сворачивать PEPP — экстренный выкуп бумаг. Новая программа должна пополнить действующую бессрочную программу покупки активов, в рамках которой ЕЦБ ежемесячно покупает бонды на 20 миллиардов евро.

Панъевропейский индекс вырос до максимального значения с 21 июля и закрылся на 3,7% ниже рекордного максимума, достигнутого 13 августа. Все 20 секторов Stoxx Europe 600 выросли. Автомобилестроители были самой прибыльной отраслевой группой (+3,15%), горнодобывающий сектор сопоставимо вырос на 3%. Опять мы в лидерах наблюдаем самые дешевые сектора, если судить по форвардному индикатору "цена/прибыль" (Forward P/E, основан на консенсус-прогнозах опрошенных Bloomberg аналитиков).