МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций вновь вчера провел мощную сессию, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,35%. Драйвером роста стал отскок фондовой Америки, поводом для которой послужила информация о достижении договоренности между демократами и республиканцами об увеличении госдолга. Кроме того, прошла новость о возможной виртуальной встрече глав США и Китая.

В общем, поводы для роста были найдены, но не стоит думать, что они будут действовать длительное время. С большой вероятностью американский рынок акций будет торговаться в ближайшее время в высоковолатильном боковике, чутко реагируя на любые новости. Сегодня ждем реакции на данные с рынка труда.

Пока же американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Но при этом на 1,5% растет нефть, уйдя выше отметки 83 доллара за баррель. Нефть довольно быстро откорректировалась на плохих данных из США по запасам и уровню добычи, но отметка 80 долларов за баррель устояла, и от нее начался разворот с целью тестирования 85 долларов.

Таким образом, есть все основания полагать, что акции нефтяных компаний сегодня вновь будут лучше рынка и потащат вверх Индекс Мосбиржи.

Впервые за многие недели в число лидеров прироста стоимости акций вошел "Норникель" (+3,5%). Бумага начала отскок от сильной поддержки 21 тысяч рублей на фоне роста цен на продукцию эмитента. Сегодня подъем обещает продолжиться, поскольку никель дорожает на 2,5%, а палладий — на 2,7%. Однако новые среднесрочные позиции по "Норникелю" открывать рискованно. Нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем.

В числе аутсайдеров торгов были "Газпром" и "НоваТЭК", которые скорректировались на фоне снижения цен на газ. Но это лишь повод для снятия технической перекупленности — вряд ли кто-то ждет, что цены на газ уйдут в район 3 тысяч долларов или хотя бы на долгое время останутся около 2 тысяч долларов. Бумаги стоит подбирать. Ждем, что "Газпром" преодолеет отметку 400 рублей.

В целом же Индекс Мосбиржи торгуется выше восходящего канала от сентября прошлого года. Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как прокол.

Пара доллар-рубль сумела уйти ниже сильнейшей поддержки 72. Никаких позитивных для рубля новостей нет, просто спекулянты начали закладывать в курс российской валюты продолжение роста инфляции, для борьбы с которой ЦБ на ближайшем заседании поднимет ставку, причем с большой вероятностью сразу на 0,5 п.п.

Не думаем, что рубль сумеет сильно развить успех, при любом негативе пара быстро вернется выше 72. Пока же она торгуется в районе вчерашнего закрытия.

Возможно, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля и покупки акций компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля. Среди таких в первую очередь нужно отметить префы "Сургутнефтегаза".