Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в плюс, получая поддержку от внутренних и внешних факторов.

К 18.30 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,37%, до 4243,69 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,58%, до 1864,8 пункта.

В наибольшем плюсе к концу сессии был индекс Мосбиржи химии и нефтехимии (+2,67%). В самом значительном минусе находился индекс Мосбиржи нефти и газа (-0,24%).

Эмитенты

Лидеры роста: Селигдар ао (+13,91%), гдр РусАгро (+6,86%), Petropavlovsk (+5,25%), РУСАЛ (+3,39%)

Акции Селигдара в первой половине дня подскочили после новостей о победе компании "Белое золото" (совместного предприятия Ростеха и Селигдара) в аукционе на крупнейшее в России месторождение золота Кючус. Запасы золота на участке оцениваются в 175,3 тонны (планируется добывать минимум 10 тонн в год), а ресурсный потенциал — более чем в 250 тонн. Для сравнения в России в 2020 году всего было произведено 427 тонн золота.

Обыкновенные акции Селигдара на новостях подскакивали до нового исторического максимума 58 руб, после чего отступили ниже. В целом инвестиционная привлекательность компании в связи с получением крупного месторождения должна вырасти, а довольно вялая торговля бумагами может стать более интересной при закреплении выше психологически важной отметки 50 руб.

Лидеры снижения: Роснефть (-2,24%), гдр Mail.ru Group (-1,99%), Мосбиржа (-1,33%), Газпром (-1,02%), Новатэк (-1,52%)

Акции Роснефти и Новатэка в пятницу торговались без полугодовых дивидендов.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи США: нейтральный настрой. Торги в США начались повышением трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,2%. Ключевой отчет по рынку труда США в пятницу показал рост занятости в несельскохозяйственном секторе страны в сентябре лишь на 194 тыс (ожидалось 500 тыс) после повышения на 366 тыс месяцем ранее, что произвело на настроения неоднозначный эффект.

С одной стороны, темпы восстановления еще не настолько высоки, чтобы говорить о скором повышении процентных ставок, с другой, однако, они вполне позволяют начать сокращение покупок облигаций ФРС в ноябре.

Индикатор S&P 500 в очередной раз пытался закрепиться выше сопротивления 4400 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), но покупатели явно не были уверены, что предупреждает о рисках развития нисходящего движения на следующей неделе, когда среди прочего будут опубликованы протоколы заседания ФРС.

Биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ терял около 0,5%, ускорив темпы падения после американской статистики. На следующей неделе в регионе будут наблюдать за динамикой энергетического кризиса, а также ждать статистики по экономическим ожиданиям и окончательной инфляции в Германии и промышленному производству еврозоны.

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к вечеру ускорили повышение и росли примерно на 1,5%, при этом цены на американский сорт впервые с 2014 года поднялись выше 80 долл.

Котировки международного сорта немногим не дотянули до октябрьского пика 83,52 долл. На нефтяном рынке продолжает раздуваться пузырь на фоне бездействия влиятельных участников и опасений в отношении недостаточного предложения в условиях восстановления мировой экономики.

На следующей неделе дать пищу для размышлений могут ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства.

Рынок завтра

Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии закреплялись в плюсе, при этом долларовый индикатор обновил очередной многолетний максимум 1866 пунктов благодаря сильному рублю и корпоративным историям. Рынок в целом выглядит перекупленным, что сделает его чувствительным к возможным негативным сигналам на следующей неделе. Покупатели, однако, по-прежнему сильны. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4190-4290 пунктов.

Общий настрой: На мировых фондовых биржах в пятницу не наблюдалось единства в настроениях, а реакция на ежемесячные данные по рынку труда в США в итоге оказалась нейтральной. Российский рынок продолжал движение наверх во многом благодаря корпоративным историям.

На следующей неделе запланирован выход большого числа интересных макроэкономических данных, а также старт сезона квартальных отчетностей в США с результатов банков JPMorgan Chase, Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Wells Fargo и Goldman Sachs, что может усиливать волатильность на рынках.

Американский рынок пока не дает однозначных сигналов на развитие краткосрочного роста, в то время как цены на нефть и газ при прочих равных вполне могут предпринимать новые попытки повышения.

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