Рубль: минимальные потери среди валют развивающихся рынков
Американский доллар завершал неделю на глобальных рынках неоднозначно. Индекс USD к концу дня терял около 0,2%, торгуясь на уровне 94 пунктов.
Индекс практически непрерывно снижался всю вторую половину дня и ускорил падение после выхода крайне слабой статистики по рынку труда в США.
Вместе с тем, на большинстве развивающихся рынков американская валюта торговалась в плюсе, отражая слабый аппетит инвесторов к риску. Среди аналогов рубля по EM исключение составлял лишь южноафриканский рэнд, торговавшийся в плюсе.
Остальные валюты EM теряли порядка 0,1-0,6% к доллару. Возглавляла падения турецкая лира на опасениях участников рынка о возможной очередной отставке главы местного ЦБ.
Потери рубля к окончанию рабочего дня были минимальными среди валют-аналогов по EM. Основное снижение рубля пришлось еще на утренние часы, однако выше 72 руб. доллар встретил явное сопротивление и в течение оставшегося дня постепенно скорректировался в район 71,7-71,75 руб.
Рубль продолжает получать поддержку с рынка нефти, где котировки марки Brent были близки к обновлению очередного максимума с октября 2018 г., тем не менее, дальнейшее продвижение российской валюты в сторону 70 по USD сдерживается механизмом бюджетного правила и неспокойной обстановкой на глобальных финансовых рынках.
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