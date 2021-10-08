МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты к основным резервным валютам уверенно рос на завершающейся рабочей неделе. В итоге доллар обновил минимум с июня (71,65 рубля), а евро — с июля 2020 года (82,82 рубля). В течение исследуемого периода доллар максимально падал более чем на 1 рубль, а евро — почти на 1,5 рубля — до указанных минимумов. Страны ОЭСР договорились о введении "глобального налога" на компании

Основным курсообразующим фактором для рубля в исследуемый период была дорогая нефть, ориентирующаяся на рекордные скачки цены природного газа в район $2 000 за тысячу кубометров. Баррель сорта Brent обновил ценовой максимум за три года, подорожав в район 83,5 доллара.

Новости о потолке госдолга США влияли на глобальный аппетит к риску на мировых рынках и добавляли волатильности в курсовые колебания и на российской валютной площадке.

В итоге, доллар вечером в пятницу за неделю падал на 80 копеек до уровня 71,9 рубля, евро — на 1,2 рубля до 83,1 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась выше 5,9 тысячи, против 5,75 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ РАВНЯЛСЯ НА УГЛЕВОДОРОДЫ

Рубль начал рабочую неделю осторожным укреплением против доллара и евро, опираясь на дорожающую нефть. Это происходило на фоне сигналов с саммита ОПЕК+. Сезон квартальных отчетностей может усилить волатильность

Так, технический комитет экспертов альянса повысил прогноз по дефициту предложения нефти на мировом рынке в 2021 году — до 1,1 миллиона баррелей в сутки с ранее ожидавшихся 900 тысяч баррелей.

При этом эксперты альянса ожидают, что в 2022 году профицит предложения составит 1,4 миллиона баррелей в сутки, хотя предыдущие оценки этого показателя составляли 1,6 миллиона баррелей.

Само решение ОПЕК+ оказалось сдержанным — продолжать с ноября ежемесячно наращивать суточную добычи на 400 тысяч баррелей. Белоусов дал прогноз по инфляции в России в 2021 году

То есть слухи о возможно более быстром наращивании добычи "черного золота" странами альянса не подтвердились, что подтолкнуло нефтяные цены к трехлетним вершинам и соответственно — поддержало курс рубля.

Несмотря на то, что высокая волатильность стоимости природного газа привела к падению большинства рынков рискового капитала, курс рубля получал и от этого поддержку.

Последовавшие успокаивающие заявления президента России Владимира Путина успокоили рынок природного газа, который резко скорректировался вниз с рекордных более чем 1900 долларов за тысячу кубометров. Это также добавило авторитета и рублю.

Путин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса, в частности, заявил, что "Газпром" выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу, Москва готова помочь европейским странам в преодолении энергетического кризиса, а действия Еврокомиссии и США в отношении "Северного потока" стали одной из причин нынешнего газового кризиса в Европе.

Путин заявил о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа через Украину и поручил министру энергетики Николаю Шульгинову взять это на контроль.

Рост спроса на риск и соответственно — на рублевые активы поддерживался и новостями из США о том, что республиканцы и демократы в сенате договорились о повышении до начала декабря лимита госдолга США. То есть одним "черным лебедем" на время стало меньше.

НЕ ПОРА ЛИ ПОДУМАТЬ ПРО CARRY TRADE?

Завершение рабочей недели рубль провел в фазе стабилизации-коррекции после ощутимого укрепления в течение недели. При этом внешний фон оставался благоприятным.

Так, стоимость марки Brent после краткосрочной коррекции удержалась выше ключевой отметки 80 долларов за баррель и нацелилась на обновление трехлетних максимумов в районе 83,5 доллара.

Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США увеличилось в прошлом месяце только на 194 тысячи, хотя аналитики ожидали роста на 500 тысяч.

Такая статистика поддерживает аппетит к рисковым активам, поскольку ФРС, скорее всего, не станет спешить с ужесточением денежно-кредитной политики (ДКП) при слабом рынке труда.

Таким образом, рубль сохраняет перспективы на обновление максимумов года к доллару в районе уровней, соответствующих 71,55 рубля за доллар. Недавние вербальные интервенции также играют в пользу рубля.

Так, зампред ЦБ Алексей Заботкин подтвердил прогноз Центробанка о том, что годовая инфляция в РФ в четвертом квартале начнет замедляться.

Ключевая ставка ЦБ РФ будет следовать необходимой для возвращения инфляции к 4% траектории, ее двузначных значений для этого не потребуется, считает он.

То есть цикл ужесточения ДКП может быть близок к завершению. Инвесторам пора задумываться о carry trade в пользу рубля.