МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. С утра сложились все основания для продолжения подъема российского рынка акций. Самое главное — на 1,6% дорожает нефть, которая является главным локомотивом роста. Одним из краткосрочных драйверов подъема стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели.

На этой неделе нефть будет тестировать на прочность отметку 85 долларов за баррель, следующее сопротивление расположено в районе 87 долларов. Осадить нефтяных "быков" могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены.

В связи с этим ждем сегодня роста акций нефтянки.

В последние дни недели сильно скорректировался "Газпром" на падении газа с 2 тысяч до 1 тысячи долларов за тысячу кубов. Причина, надо сказать, надуманная — вряд ли кто-то ждал сохранения сверхвысоких цен на газ длительное время. Но зато бумага частично сняла техническую перекупленность, и в любой момент должна возобновить движение к 400 рублям.

В числе сегодняшних лидеров роста вновь обещает быть "Норникель", который продолжит отскок от поддержки 21 тысяч рублей. Драйвером роста ГМК выступает подъем цен на его продукцию, причем наиболее сильно в последние дни растет палладий. Сегодня с утра никель подорожал на 1,1%, а палладий — на 3,8%. Первым сопротивлением по ГМК является район 24 тысяч.

Между тем, американские фьючерсы торгуются в районе пятничного закрытия. Статистика с рынка труда в пятницу вышла противоречивой, но после ее публикации американские фондовые индексы немного снизились.

Все говорит о том, что американский рынок акций завершил восходящий тренд, и теперь будет рисовать высоковолатильный боковик. Пока Индекс Мосбиржи игнорирует отсутствие роста за океаном, но долго так продолжаться не будет. Поэтому увлекаться покупками не следует, и нужно быть готовым в любой момент фиксировать не только спекулятивную, но и часть среднесрочной прибыли.

Пара доллар-рубль завершила торги под сильной поддержкой 72. Рост рубля к концу недели обусловлен ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 п.п. после выхода данных Росстата, зафиксировавших продолжение роста инфляции.

Фундаментально рубль выглядит очень сильным, и вполне мог бы продолжить укрепляться в район как минимум 70 рублей за доллар. Вот только этому движению мешает бюджетное правило и та же высокая инфляция, отпугивающая покупателей ОФЗ.

Бумаги Минфина также отскочили в четверг и пятницу, но уверенный нисходящий тренд по ним продолжается, и пока признаков смены картины нет.

В связи с этим, надежд на дальнейшее бурное укрепление рубля у нас нет. Средне- и долгосрочным инвесторам стоит искать момент для начала покупок валютных активов.