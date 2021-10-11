Общий взгляд

Уже 22 октября нас ждет заседание Банка России по денежно-кредитной политике. И чем ближе это событие, тем более настойчивыми и вдумчивыми становятся дискуссии экспертов, чего ждать от регулятора в части ключевой ставки. Если еще пару недель назад практически никто не сомневался, что повышать её более чем на 25 б.п. сейчас особого смысла нет, то уже неделю назад все чаще стали раздаваться голоса, что текущие темпы инфляции, вполне вероятно, заставят Центробанк на ближайшем заседании повысить ключевую ставку сразу на 50 б.п. и в декабре еще раз вернуться к этому вопросу.

Понятно, что при условиях, когда в основе формирования денежно-кредитной политики лежит таргетирование инфляции, данный показатель будет если не окончательно определяющим (все же «задавить» экономику чрезмерно дорогими заемными средствами задачи тоже не ставится), то одним из определяющих – это точно. И вот в прошедшую среду Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен, оказавшиеся просто провальными. После августовских 6,68% в сентябре ждали «всего» 7,1%. А получили в итоге 7,4%. И это инфляция официальная, которая традиционно у нас раза эдак в 2-2,5 ниже инфляции наблюдаемой и как минимум вдвое ниже ожидаемой. Причем из всего блока развивающихся стран лишь Бразилия (10,25%) и Турция (19,58%) могут похвастаться еще худшими показателями (Венесуэлу, Аргентину, Нигерию и иже с ними, полагаю, в один ряд с нами ставить не стоит). Так что картина вырисовывается крайне любопытной.

Теперь вероятность того, что ключевую ставку Банк России повысит сразу на 50 б.п. заметно вырастает. При таком ИПЦ крайне сложно будет пойти на меньшее повышение ставки.

Чем все это грозит? Полагаю, большинству и так понятно.

Для рубля это позитив (рублевые инструменты просто становятся более выгодными). Для экономики это удар под дых, хотя и не окончательный (заемные средства дорожают, но и некоторое обуздание инфляции все же ей необходимо), потребительская активность начнет сжиматься, смещаясь в сегмент накоплений, где ставки по депозитам неизбежно вырастут.

Кстати, по данным регулятора, опубликованным еще на прошлой неделе, средняя максимальная ставка десяти крупнейших банков РФ с 6,15% во второй декаде сентября выросла в третьей до 6,33%. (Последний «рекорд» был зафиксирован в третьей декаде октября 2019 года, когда она составила 6,36%). И по мнению многих экспертов, к концу года она года она смело перешагнет за 7%.

Фондовые площадки

Американские торговые площадки, показавшие коррекцию с начала сентября и плохо стартовавшие на предыдущей неделе, лишь в четверг и пятницу смогли показать относительно неплохие результаты. Хотя говорить о том, что растущий тренд на фондовых биржах США окончательно восстановился, еще точно рано. Dow Jones закрылся близко к нулю (-0,03%,34.746,25 п.), S&P 500 просел на 0,19% (4.391,36 п.), Nasdaq потерял 0,51% (14.579,50 п.). Лидерами роста широкого рынка S&P 500 оказались APA Corp. (+6,84%), Hess (+6,63%), EOG Resources (+5,53%), ConocoPhillips (+4,77%) и Marathon (+4,62%). Сильней других упали бумаги Citrix Systems (-5,65%), Habesbrands (-4,98%), Charter Communications Inc (-4,83%), Comcast (-4,70%), Ralph Lauren Corp (-3,38%).

Российские рынки, подталкиваемые растущей стоимостью энергоносителей, дорожающими металлами и в целом благоприятной внешней конъюнктурой продолжают ставить очередные рекорды. А уж цены на газ в Европе и вовсе позволяют отечественным инвесторам сейчас не слишком заботиться о рисках коррекции. Хотя я бы не был слишком уверен – мы все помним, с какой скоростью могут сдуваться цены на нефть. Тем не менее, после исторического хая в среду по Индексу МосБиржи (4266,56 п.), в четверг и пятницу последовал лишь очень незначительный откат индексов. В итоге неделю Индекс МосБиржи завершил день на отметке 4238,00 п., прибавив за день 0,24%. А долларовый индекс РТС за счет некоторого укрепления рубля вырос на 0,38%, зафиксировавшись на уровне 1860,96 п. Лучшие результаты продемонстрировали акции «Селигдара» (+14,72%), РусАгро (+6,49%), «Петропавловска»* (+4,91%), АЛРОСы* (+3,50%) и ФОСАГРО* (+3,39%). Сильней других снизились «Роснефть»* (-2,62%), ГДР MAIL GROUP* (-2,01%), НМТП (-1,55%), «Газпром»* (-1,22%) и «МосБиржа» (-1,22%

(* — с учетом вечерней сессии).

Нефть

Стоимость энергоносителей, в основном за счет крайне высокого спроса за стороны стран Юго-Восточной Азии, продолжает увеличиваться. Некоторое торможение на прошлой неделе пока еще не означает, что потенциал роста исчерпан. Во-первых, государства Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают испытывать дефицит энергии. Во-вторых, пока непонятно, когда и на каких условиях Европа сумеет договориться с Газпромом. В-третьих, решение ОПЕК сохранить темпы наращивания добычи были восприняты инвесторы с оптимизмом. Так что некоторые эксперты даже уже успели предречь в скором времени стоимость нефти по 90, а то и 100 долларов за баррель. И хотя пока эти прогнозы выглядят как чрезвычайно смелые, в какой-то степени они влияют на настроения инвесторов. На данный момент (по состоянию на 7:00 мск сегодняшнего утра) стоимость нефти сорта BRENT составляет 83,61 долл./барр, а легкая техасская WTI торгуется по 80,89 долл./барр.

Рубль

Отечественный рубль продолжает пусть и неспешно, но достаточно уверенно укрепляться на фоне растущих цен на углеводороды и в ожидании повышения ставки. Повторять выкладки, приведенные в первом абзаце, полагаю, смысла нет. Но определенные факторы за то, что наша валюта сумеет еще какое-то время подрасти, все же имеются. По состоянию на 7:05 мск на рынке ФОРЕКС доллар котируется по 71,797 рубля, а евро торгуется по 83,083 рубля.

Перспективы

Торги в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят сегодня в целом позитивно, за исключением упавшего на 0,44% австралийского индекса S&P/ASX 200 и проседающего на 0,11% корейского KOSPI. Японский NIKKEI 225 к 7:10 утра мск. взлетел уже на 1,59%, Гонконгский Hang Seng прибавляет 1,98%, китайский Shanghai поднялся на 0,38%. Фьючерсы на большинство азиатских фондовых индексов также заметно растут, а вот на американские – пока снижаются в пределах 0,12 — 0,38%.

Сегодня ожидается крайне мало международной макроэкономической статистики (ну, разве что, оценка роста ВВП Британии от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR)). Из того, что будет происходить в России стоит отметить следующие события: «АЛРОСА» представит результаты продаж за сентябрь 2021 года, операционные результаты за сентябрь и III квартал текущего года опубликует и группа «Черкизово». Реестры акционеров для получения дивидендов закроют «Роснефть», «Акрон» и НКХП.



