МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Остановка роста цен на нефть привела к закономерной коррекции российского рынка акций, который вчера по Индексу Мосбиржи снизился на 0,4%. Однако пока это снижение стоит рассматривать именно как коррекцию, тренд остается восходящим.

Кроме энергоносителей негатива добавляют США: в последние дни мы неоднократно видели, как с открытием торгов на фондовых площадках начинаются распродажи. Это является свидетельством того, что реальные инвесторы сокращают позиции.

Сегодня в Штатах начинается сезон отчетностей. В целом финансовые показатели большинства эмитентов продолжат рост, но вот темпы этого роста с большой вероятностью снизятся, и это может быть воспринято рынком как негатив. Поэтому особых надежд, что отчетности поддержат рынок, питать не следует.

Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%, нефть нейтральна, промышленные и драгоценные металлы торгуются с небольшим ростом. Так что в первой половине дня мы попробуем подрасти, но нет уверенности, что мы сможем закрыть день в плюсе.

Среди интересных идей по-прежнему нужно выделить акции золотодобывающих компаний. Рост инфляционных опасений вполне может вызвать новую волну роста как котировок золота, так и акций золотодобытчиков. В этом секторе стоит отметить "Петропавловск", который значительно отстал от конкурентов. Вчера бумагу поддержало интервью гендиректора компании, в котором о заявил об изменении стратегии развития и дал надежду на дивиденды.

Сегодня ждем производственных результатов от НЛМК и ММК за 3-й квартал. Данные также могут стать поводом для роста бумаг черных металлургов, которые показывают признаки среднесрочного отскока.

Совет директоров "Лукойла" даст рекомендации по промежуточным дивидендам за 9 месяцев. И здесь корпоративная новость может сделать бумагу лучше рынка.

Стабилизация цен на нефть и газ привела к остановке роста курса рубля. Пара доллар-рубль консолидируется чуть ниже отметки 72, которая по-прежнему является мощной поддержкой по паре. Пока данную ситуация стоит рассматривать как «прокол» уровня, если нефть не возобновит рост, пара довольно скоро уйдет в диапазон 72-73.