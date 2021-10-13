Повышение прогнозов по инфляции оказывает давление на рынок ОФЗ
МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Во вторник доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,56% (+3 б.п.) годовых. Инвесторы продолжили отыгрывать новые данные по инфляции и риски более агрессивного повышения ключевой ставки ЦБР. Министерство экономического развития во вторник повысило прогноз по инфляции в РФ на конец 2021 года с 5,8% до 7,4%. Ведомство отметило низкий сбор урожая плодоовощной продукции из-за погодных условий и нехватки рабочих, а также ускорение роста цен на мясо из-за повышения себестоимости.
На глобальных рынках вчера отмечалось повышение спроса на защитные активы, что способствовало снижению доходности UST-10 до 1,58% (-3 б.п.). Локальные облигации ЕМ преимущественно восстанавливались в цене.
Минфин РФ сегодня предложит на аукционах комбинацию 8-летних ОФЗ-ПД 26237 на 10 миллиардов рублей и ОФЗ-ИН 52004 с погашением в марте 2032 года на 10,1 миллиардов рублей. Ожидаем, что относительно небольшой объем размещения нового госдолга окажет нейтральное влияние на рынок. Сегодня ожидаем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5 — 7,6% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211013/834950486.html