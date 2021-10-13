МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов среды складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после незначительных изменений накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник, после повышения в начале дня, завершились снижением трех основных индексов в пределах 0,4%. Инвесторы сохраняли осторожность в преддверии начала сезона квартальных отчетностей, публикации протоколов заседания ФРС и других ключевых макроэкономических данных. Кроме того, представитель ФРС Бостик предупредил о возможности более продолжительной инфляции, нежели ожидалось.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,1%. Индикатор остается под давлением сопротивления 4390 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика).

Торги в Европе накануне завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. В среду в регионе будут ждать данных по изменению промышленного производства еврозоны в августе, которое, вероятно, снизилось по сравнению с предыдущим месяцем. Промышленное производство Великобритании при этом увеличилось на 0,5% м/м после снижения на 0,6% в июле.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 потерял 0,3%. Австралийский S&P/ASX снизился на 0,1%. Китайские индексы растут в пределах 1,5%. Опубликованные с утра данные по внешнеторговому балансу КНР за сентябрь приятно удивили по показателю экспорта, темпы роста которого ускорились с 25,6% до 28,1% г/г, в то время как импорта замедлились больше ожиданий — с 33,1% до 17,6% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром снижаются менее чем на 0,5% после незначительных изменений накануне. Цены держатся на расстоянии от достигнутых в начале недели многолетних максимумов 84,63 долл. и 82,18 долл. соответственно, но при этом удерживаются выше поддержек 82,60 долл. и 79,50 долл. соответственно. В среду основным драйвером для рынка может стать ежемесячный отчет ОПЕК и взгляд организации на перспективы спроса и предложения на рынке.

События дня:

• промышленное производство еврозоны в августе (12.00 мск)

• ежемесячный отчет ОПЕК (15.00 мск)

• индекс потребительских цен США в сентябре (15.30 мск)

• протоколы заседания ФРС (21.00 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• операционные результаты ММК и НЛМК за 3-й квартал 2021 года

• совет директоров Лукойла обсудит дивиденды за 9 месяцев 2021 года

• акции Самолета последний день торгуются с дивидендами за первое полугодие 2021 года

• квартальные результаты JPMorgan Chase, Delta Air Lines

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник скорректировались вниз, но удержались выше поддержек 4230 и 1850 пунктов соответственно, в то же время сняв краткосрочную перекупленность. Рынок в целом выглядит готовым к движению как вниз, так и вверх и, вероятно, будет ориентироваться на внешние факторы. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4200-4310 пунктов.

Рубль накануне не показал значительных изменений против доллара и евро, а на утренних торгах немного ослабевает к европейской валюте. Пара доллар/рубль расположена немногим выше минимума с июня текущего года 71,55 рубля с ближайшим сопротивлением 72,20 рубля. Пара евро/рубль после достижения очередного минимума с июля 2020 года 82,61 рубля стремится в район 83 рублей.

В начале основной сессии российские фондовые индексы, вероятно, не покажут значительных изменений и могут консолидироваться вслед за зарубежными площадками в ожидании новых драйверов движения. Основным фактором для отечественных активов, вероятно, останутся цены на энергоносители. Цены на газ в Европе в середине недели вновь растут, что может поддержать компании сектора. В остальном инвесторы будут ждать экономических и корпоративных новостей. В частности, на рынке РФ в центре внимания могут оказаться НЛМК, ММК и ЛУКОЙЛ.