МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. На старте сессии российские индексы испытали резкое снижение, обновив минимумы текущей недели. Просадка была вызвана нисходящим импульсом глобальных фондовых индикаторов и нефти.

Поначалу фьючерсы на индекс S&P 500 корректировали вчерашний провал, биржевые площадки также восстанавливались после негативного старта. Нефтяные цены нивелировали резкую просадку, произошедшую в начале дня. Однако утром мировые рынки стали снижаться, ускорившись на открытии российских торгов, но быстро перешли к повышению. Правда, котировки нефти остались под давлением, но это не помешало нам восстановиться вместе с другими площадками.

Нервозность на биржах обусловлена ожиданиями данных по индексу потребительских цен в США (15:30 МСК). Превышение показателем ожиданий будет свидетельствовать об ускорении и без того высокой инфляции. Это увеличит вероятность более раннего и быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. Рынки способны отреагировать на такую статистику сильным снижением.

Ближайшие поддержки у нас находятся немного ниже сегодняшних минимумов: 4230 п. у индекса Мосбиржи и 1855 п. у индекса РТС. Негативные данные по американской инфляции приведут к пробую этих уровней и вероятному ускорению нисходящей коррекции с первой целью 4180 п. по индексу Мосбиржи и 1808 п. по индексу РТС.

Валютный рынок

В начале торгов рубль пытался укрепляться на фоне повышения нефтяных цен, но утром они стали снижаться, вызвав умеренную просадку российской валюты. Мировые рынки после восстановления также стали сдавать позиции, но на старте основной российской сессии возобновили рост. В то же время нефть осталась под давлением.

Нервозность на биржах обусловлена ожиданиями данных по индексу потребительских цен в США (15:30 МСК). Превышение показателем ожиданий будет свидетельствовать об ускорении и без того высокой инфляции. Это увеличит вероятность более раннего и быстрого ужесточения монетарной политики ФРС. Рынки способны отреагировать на такую статистику сильным снижением, а доллар может показать резкий рост.

Развивающиеся валюты в среду демонстрируют устойчивое укрепление благодаря поступательному снижению доллара. Утром он умеренно скорректировался, но после открытия европейских торгов резко просел, вызвав усиление восходящей динамики развивающихся валют.

Российский долговой рынок сохраняет умеренно негативную тенденцию. Индекс гособлигаций RGBI сдержанно снижается третью сессию подряд. На этом фоне рубль продолжает выглядеть относительно слабо, в основном реагируя на негативные сигналы мировых рынков. Если статистика по американской инфляции испугает инвесторов, доллар может пробить уровень 72 рубля, устремившись к сопротивлению 73,27 рубля, находящемуся на трехнедельной вершине.