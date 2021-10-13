МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Во вторник мировые индексы продолжили умеренное снижение. Основным фактором, оказывающим давление на акции, остается риск ускорения инфляции. По результатам опросов Deutsche Bank, большинство управляющих назвали риск инфляции ключевым для фондового рынка.

Нарушение цепочек поставок и недостаток чипов приводят к дальнейшему росту цен. Apple, по заявлениям менеджмента, будет вынуждена сократить производство iPhone по выше названной причине. Сегодня JP Morgan отчитается за 3к21.

Новости компаний

Французский Société Générale собирается уволить 3700 сотрудников (>3% персонала) в рамках объявленного в прошлом году плана по оптимизации кредитного бизнеса и повышению прибыльности сети. Программа будет осуществлена с 2023 по 2025 года, со средним количеством увольнений в 1500 человек ежегодно.

План был объявлен в декабре 2020 года CEO компании, Фредериком Оудея, когда банк собирался оптимизировать издержки на 450 миллионов долларов путем объединения Société Générale и Crédit du Nord в единую банковскую сеть с целью повышения рентабельности холдинга.

Мы позитивно оцениваем план оптимизации, так как сокращение операционных издержек банком при низких процентных ставках — один из немногих возможных способов поддержать рентабельность капитала.