МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Прошлую неделю российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов. Причина этого — опережающий рост в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и покорить отметку 4300 пунктов.

Сегодня с утра внешний фон неоднозначный. С одной стороны, нефть растет на процент и стоит 85,7 доллара за баррель. С другой — американские фьючерсы торгуются в легком минусе. Удастся ли возобновить рост лишь на одной нефти? Скорее всего, да. В любом случае бумаги нефтянки пока стоит держать и аккуратно докупать на просадках. Особо это касается "Роснефти", которая неоправданно слабо торговалась на прошлой неделе.

О сильном восходящем тренде по нефти говорят такие факты, как отсутствие реакции рынка не негативную статистику. В четверг был проигнорирован рост запасов в США в разы выше прогнозов, сегодня рынок "не видит" пятничные данные по числу активных буровых установок, согласно которым недельный прирост показателя стал аж 12 штук.

Ближайшей целью роста нефти выступает отметка 87 долларов за баррель, но не исключено, что она будет преодолена уже в сегодня-завтра и нефть отправится покорять 90 долларов за баррель.

Из других бумаг рекомендуем обратить внимание на сильно просевший Сбер. Распродажа бумаги выглядит неоправданной. Пора бы ему начать отыгрывать отличную динамику банковского сектора в США и ожидания роста балансовых показателей из-за увеличения денежного потока своих клиентов-нефтяников.

Не исключено, что во второй половине дня мы получим поддержку и со стороны американских индексов, если отчетности компаний будут позитивные. Пока примерно три четверти эмитентов отчитываются лучше прогнозов.

Пара доллар-рубль завершила прошлую неделю около отметки 71, где и остается сейчас. Потенциал укрепления рубля есть, не исключено, что пара попробует на прочность "круглую" отметку 70. Скорее всего, на этом рост рубля закончится.

В пятницу ЦБ примет решения по ключевой ставке. По нашему мнению, с учетом годовой инфляции в 7,6%, регулятор пойдет на повышение показателя на 0,5 п.п. Считаем, что это во многом уже заложено в котировки рубля и ОФЗ, поэтому по факту объявления вердикта ЦБ по рублю может пройтись коррекция.