Российский рынок акций на прошлой неделе четыре сессии подряд выглядел слабее ключевых западных площадок. Это результат опережающей динамики наших индексов в предыдущие недели, вызвавшей техническую перегретость.

Общий фон по-прежнему благоприятный в плане поддержки восходящего тренда российского рынка акций. Ближайшим ориентиром по индексу Мосбиржи остается район 4300 п. Причин для полного разворота растущей тенденции пока не наблюдается.

Ключевым драйвером подъема индекса в предыдущие недели были голубые фишки нефтегазового и финансового секторов. За счет сохранения высоких цен на сырье в этих отраслях еще остается пространство для роста. Кроме того, во второй половине предыдущей недели мы видели сильную динамику во многих металлах, что оказывает поддержку соответствующим бумагам. Исключение — золотодобывающие компании на фоне слабости драгметаллов.

Цены на нефть Brent сегодня с утра достигли $85. Мы находимся в шаге от максимумов с 2014 г. Пятничная статистика по очередному приросту числа активных буровых в США (с 433 до 445 ед.) вновь не сумела оказать негативного влияния на нефтяные котировки. Локальный дефицит на рынках энергоносителей (газ, уголь) тянет за собой и фьючерсы Brent.

Индекс сырьевых товаров Bloomberg Commodity Index в прошлую пятницу поднялся к максимумам за шесть лет. В таких условиях причин для масштабной коррекции нашего рынка пока не просматривается. Отметим лишь, что достаточно уверенно себя чувствует российский рубль, а это несколько сдерживает подъем акций экспортеров.

Курс USD/RUB обновил годовые минимумы, опустившись чуть ниже 71. Годовые цели укрепления выполнены, но при таком дорогом сырье пространство для снижения курса все еще остается. Ближайший очевидный ориентир — это круглая отметка 70. При этом поводов для девальвационных импульсов по рублю сейчас нет.

В США индекс S&P 500 уверенно растет, отыгрывая просадку предыдущих недель. В пятницу он поднялся выше уровня сентябрьского отскока (4465 п.), что является сильным сигналом. Появляются шансы на то, что очередная коррекции все-таки будет выкуплена и индекс вернется к историческим максимумам.

К тому же ноябрь и декабрь по статистике последних 25 лет являются одними из самых "растущих" месяцев на американском рынке. Для подтверждения позитивного технического сигнала эту неделю необходимо закрывать выше 4465 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра смешанный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 0,8% и находится на уровне $85,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия пятницы.