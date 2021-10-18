МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают ралли прошлой недели, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились ростом трех основных индексов на 0,5-1,1% во главе с циклическими акциями. Позитивом для рынка стали данные о неожиданном росте розничных продаж в сентябре на 0,7% м/м вопреки ожиданиям снижения. Кроме того, на неделе вполне успешно с результатов крупнейших банков стартовал сезон квартальных отчетностей. Индикаторы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average в результате завершили неделю у краткосрочных сопротивлений, но еще обладают потенциалом среднесрочного роста и возвращения к августовским пикам.

Фьючерсы на индекс S&P 500 утром теряют около 0,3% в рамках коррекции. На этой неделе в США продолжится сезон квартальных отчетностей, будут опубликованы данные по рынку жилья, а также предварительным индикаторам деловой активности за октябрь. В понедельник же выйдут данные по промышленному производству страны.

Торги в Европе в пятницу завершились увеличением индекса Euro Stoxx 50 на 0,8%. На этой неделе стоит особенно отметить инфляционные данные по Великобритании, Германии и еврозоне, а также предварительным оценкам деловой активности региона.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 прибавил 1,6%. Австралийский S&P/ASX увеличился на 0,25%. Китайские индексы падают в пределах 2,5%. Опубликованные с утра ключевые данные по состоянию экономики КНР по большей части оказались разочаровывающими и показали, в частности, замедление темпов роста ВВП в 3-м квартале с 7,9% до 4,9% г/г, а промышленного производства — с 5,3% до 3,1% г/г, хуже прогнозов. Позитивным сигналом стало лишь ускорение роста розничных продаж с 2,5% до 4,4% г/г.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром прибавляют около 1% после аналогичного повышения в пятницу. Цены на международный сорт поднимались до очередного максимума с 2018 года выше 86 долларов, а на американский достигли пика с 2014 года 83,71 долл. Ближайшие районы значимых сопротивлений для котировок расположены у 87 долларов и 86 долларов соответственно. На рынке преобладают страхи ограниченного предложения в условиях повышенного спроса на нефть в период энергетического кризиса, а также восстановления мировой экономики, что обеспечивает сохранение восходящего потенциала на предстоящей неделе.

События дня:

• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

• операционные и финансовые результаты Северстали за 3-й квартал 2021 года

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу выросли, при этом долларовый индикатор обновил очередной пик с 2011 года 1893 пункта, но не показал аналогичного максимума по индикатору RSI, что является предупреждающим сигналом о возможном развороте вниз. В остальном верхние полосы Боллинджера дневных графиков по-прежнему смотрят наверх и указывают на возможность закрепления индикаторов на этой неделе выше отметок 4300 и 1900 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 4210-4310 пунктов.

Рубль в пятницу укрепился против доллара и евро, обновив очередные максимумы с лета прошлого года, а на утренних торгах изменяется незначительно. Пара доллар/рубль отступила от района поддержки 70,80 рублей, пробой которой может предвещать тестирование 70 рублей. Пара евро/рубль находится у поддержки 81,10 рубля, при преодолении которой может стремиться к 80 рублям. В предстоящую пятницу повлиять на динамику рубля может решение ЦБ РФ по ставке и прогнозы регулятора.

В начале основной сессии российские фондовые индексы могут пытаться подрасти во главе с нефтегазовыми бумагами на фоне очередных максимумов цен на "черное золото". В остальном настроения за рубежом несколько ухудшились после преимущественно слабых данных по экономике КНР. Цены на алюминий при этом продолжают обновлять максимумы, что должно обеспечить дальнейшую поддержку РУСАЛу, а повышение котировок цветных металлов — Норникелю. На неделе в целом рисковые активы вполне могут пытаться расти, но общая напряженность, связанная с высокой инфляцией и проблемами в цепочках поставок, будет сохраняться.