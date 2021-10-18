В понедельник российские индексы открылись вниз на негативном внешнем фон, после чего испытали кратковременное снижение вслед за глобальными фондовыми индикаторами и нефтью.

Биржевые площадки с начала дня находятся под давлением вернувшихся страхов усиления инфляции и замедления экономики из-за подорожания сырья. Этим настроениям способствовал и рост нефти, котировки которой сегодня вновь переписали многолетние вершины. Правда, утром нефтяные цены стали сдавать позиции, но мировые рынки лишь ускорили снижение.

Дополнительным негативом выступили слабые данные по китайской экономике. Тем не менее азиатские фондовые площадки в понедельник понесли довольно скромные потери, некоторые закрылись в плюсе.

После старта российской сессии внешний фон улучшился, вызвав у нас отскок. Сегодняшние минимумы могут выступить хорошей технической поддержкой и отправной точкой по меньшей мере для более серьезного отскока: 4225 п. у индекса Мосбиржи и 1870 п. — у индекса РТС. Возобновление нисходящей динамки мировых рынков с большой вероятностью приведет к пробою этих уровней, учитывая нашу относительную слабость на прошлой неделе.

Валютный рынок

На старте сессии рубль продемонстрировал восходящий импульс, обновив 15-месячный максимум к евро на фоне ускорения роста нефти, которая вновь переписала многолетний максимум. Однако вскоре нефтяные цены стали проседать, а биржевые площадки ускорили снижение, вызвав активное ослабление рубля.

Развивающиеся валюты в большинстве своем активно снижаются из-за ухудшения настроений инвесторов и роста доллара. На открытии европейских торгов он резко снизился, но быстро восстановился, что лишь ухудшило ситуации в секторе.

Российский долговой рынок рискует прервать восстановление. После трех восходящих сессий в понедельник индекс гособлигаций RGBI снижается, оказывая дополнительное давление на рубль.

Российская валюта не смогла удержаться на положительной территории, несмотря на то, что нефть остается в неплохом плюсе около новых многолетних вершин. Поэтому дальнейшее ухудшение внешнего фона способно привести к более существенной коррекции доллара с ближайшей целью в районе 71,55 руб.