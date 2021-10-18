МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в минусе, но отступили от минимумов сессии благодаря ралли отдельных эмитентов. Индекс Мосбиржи к 15.00 мск упал на 0,43% до 4243,39 пункта. Индекс РТС снизился на 0,89%, до 1874,67 пункта.

Рубль к середине сессии ослабевал в пределах 0,5% против доллара и евро, в самом начале дня обновив очередные максимумы с июля прошлого года против обеих валют. Доллар поднялся выше 71 рубля, а евро — выше 82,50 рублей.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии были бумаги Селигдара (+9,35%), возобновившие повышение после периода коррекции, привилегированные и обыкновенные акции Мечела (+7,48% и +4,28%) и котировки Распадской (+5,11%), растущие на фоне высоких цен на уголь. Расписки Mail.ru и акции Северстали подорожали на 3,87% и 3,80% соответственно. В лидерах снижения пребывали бумаги АЛРОСы (-6,93%), упавшие после дивидендной отсечки, а также котировки ТГК-2 (-2,29%).

Северсталь в понедельник представила сильные финансовые результаты за 3-й квартал 2021 года, согласно которым выручка подскочила на 71% г/г, а EBITDA и свободный денежный поток увеличились в 2,6 раза. Компания намерена выплатить квартальный дивиденд в размере 85,9 рублей на акцию с дивидендной доходностью 5,4%.

Mail.ru же на прошлой неделе сообщила о намерении провести ребрендинг и станет брендом VK, что подтолкнуло бумагу к отскоку от локальных минимумов.

С технической точки зрения расписки Mail.ru при усилении краткосрочного восходящего тренда по ADX подошли к очередному важному сопротивлению 1545 руб., у которого проходит линия медвежьего тренда, а также расположена верхняя полоса Боллинджера дневного графика. В целом нельзя исключать закрепления выше указанной отметки и последующего стремления к сентябрьскому пику, в район 1600 рублей, а далее — к 1700 рублям.

"Длинные" позиции, однако, имеет смысл наращивать постепенно ввиду возможного давления со стороны среднесрочного тренда и рисков краткосрочной фиксации прибыли перед возобновлением роста. Позитивный сигнал отменится при закреплении ниже поддержки 1490 рублей.

Внешний фон: неоднозначный

Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ остаются в плюсе и прибавляют около 1%, располагаясь у очередных многолетних максимумов, достигнутых в течение дня. На этой неделе котировки будут реагировать на общеэкономические факторы и отчет Минэнерго США по запасам в среду. В целом цены сохраняют потенциал повышения и склонность к росту в условиях ограниченного предложения.

Фондовые биржи Европы: умеренно негативный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: —0,8%. В регионе наблюдается откат в преддверии публикации инфляционных данных по Великобритании, Германии и еврозоне позже на этой неделе. Давление на настроения по всему миру в понедельник оказывает блок преимущественно не оправдавших ожидания данных по экономике Китая за 3-й квартал и сентябрь.

Фондовый рынок США перед открытием: умеренно негативный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: —0,3%. В понедельник инвесторы смогут оценить данные по промышленному производству США за сентябрь, рост которого, вероятно, замедлился с 0,4% до 0,2% м/м — скорее нейтральный сигнал. На рынке наблюдается некоторая нервозность перед продолжением сезона квартальных отчетностей и отчетов таких компаний как Johnson & Johnson, Travelers, Netflix, Tesla, Intel и других.

События дня:

• промышленное производство США в сентябре (16.15 мск)

• выступления представителей ФРС (в течение дня)

Рынок внутри дня

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии снижались, но пытались удержаться выше поддержек 4230 и 1870 пунктов, что удавалось во многом благодаря бумагам металлургического и нефтехимического секторов. В конце дня в случае ускорения продаж в США можно говорить о рисках развития фиксации прибыли по ряду эмитентов и в России, но в целом высокие цены на нефть и цветные металлы ограничивают снижение отечественных бирж.