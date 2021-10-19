Вчера нам вновь не удалось завершить коррекцию и возобновить рост. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов потерял треть процента капитализации. Однако агрессивных продаж не наблюдалось, а снижение индикатора вызвано динамикой двух тяжеловесных бумаг: Сбербанка (-1,9%) и "Газпрома" (-1,2%).

Никаких объективных причин для их распродажи нет, просто по обеим акциям идет фиксация спекулятивной прибыли и снятие технической перекупленности. Но что-то этот процесс затянулся. Рекомендуем искать момент и начинать подбирать данные бумаги как спекулятивно, так и со среднесрочными целями.

В целом же сегодня российский рынок акций вполне может завершить коррекцию на позитивном внешнем фоне. Вчера вечером американские индексы подросли, сегодня с утра фьючерсы на них находятся в легком плюсе. В "зеленой" зоне торгуются промышленные и драгоценные металлы. В том числе золото подскочило на 0,6%, что выведет акции золотодобытчиков в число лидеров сегодняшнего прироста стоимости акций.

Около 0,3% прибавляет нефть, но торгуется она под отметкой 85 долларов за баррель. Пока покорению отметки 87 долларов за баррель мешает техническая перекупленность нефти. Поэтому сегодня бумаги нефтянки будут выглядеть не самым лучшим образом.

Вчера рубль отдал доллару полпроцента, завершив день выше отметки 71. Сегодня "россиянин" пытается отбить потери, но нет уверенности, что это получится.

Основной риск для рубля сейчас кроется в динамике ОФЗ. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций обвалился на 0,35%, что для этого индикатора довольно существенная величина. Техническая картина по Индексу удручающая. Явно видны "венские стульчики" — несколько дней сильного падения сменяются попытками стабилизации и даже отскока, после чего снижение возобновляется высокими темпами.

Естественно, распродажа ОФЗ давит на курс рубля, поскольку часть вырученных средств идет на покупку валюты.

Так что пока поход пары доллар-рубль к "круглой" отметке 70 неочевиден.

Возможно, ситуация изменится в пятницу, когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина прояснит перспективы дальнейшей денежно-кредитной политики. Пока же на рынке зреет мысль, что регулятор повысит ставку сразу на 0,5 п.п. Мы с этой точкой зрения согласны и считаем, что это не последнее повышение ставки в нынешнем году.