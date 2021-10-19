Риски повышения ключевой ставки ЦБР до 7,5% еще не учтены в ценах ОФЗ
МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. В понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 4-9 б.п. Продажи в российских гособлигациях проходили на фоне снижения оптимизма на глобальных рынках после слабой статистики из Китая. Также сказываются ожидания ужесточения монетарной политики ФРС. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,6% (+3 б.п.). Гособлигации развивающихся стран в локальных валютах вчера преимущественно дешевели.
Сегодня с утра рубль и валюты развивающихся стран дорожают, доходность UST-10 снижается. Однако ожидания ужесточения ДКП вряд ли позволят ОФЗ отыграть этот позитив. Вероятность повышения ключевой ставки ЦБР в эту пятницу на 50 б.п., на наш взгляд, учтена в ценах ОФЗ. Если это окажется не последним повышением ставки в этом году, то доходность ОФЗ продолжит расти. До заседания ЦБР ждем сохранения доходности 10-летних ОФЗ в диапазоне 7,5 — 7,6% годовых.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211019/834989814.html