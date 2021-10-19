МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, индекс РТС переписал 10-летний максимум, а индекс Мосбиржи обновил вчерашнюю вершину. Вскоре мы резко снизились, хотя ситуация на мировых рынках лишь немного ухудшилась, фондовые площадки быстро возобновили рост, нефть перешла к восходящим попыткам.

Поддержку рисковым активам оказала вчерашняя коррекция нефтяных цен, а также умеренное снижение доходностей гособлигаций США, что отражает ослабление инфляционной угрозы. Показатель 10-летних бумаг откатился от 4-месячной вершины, достигнутой на прошлой неделе.

Правда, сегодня нефть демонстрирует активное восстановление, но мировые рынки пока не обращают внимания на этот негатив, сосредоточившись на ожиданиях сильной корпоративной отчетности в США и ЕС. На этом фоне российский индексы вслед за кратковременной просадкой перешли к активному росту.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 4293 п., у индекса РТС на "круглом" уровне 1900 п. Если восходящий импульс глобальных площадок получит развитие, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти технические препятствия.

Валютный рынок

Рубль с открытия устремился вверх вслед за нефтью и мировыми рынками. После старта основной сессии российская валюта скорректировалась из-за умеренной просадки нефтяных цен, но вскоре они возобновили рост, вернув рубль к укреплению.

Доллар демонстрирует устойчивую нисходящую динамику, что способствует активному подорожанию развивающихся валют. После открытия европейских торгов в секторе началась коррекция, хотя доллар остался под давлением.

Российский долговой рынок продолжает проявлять слабость. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но быстро опустился к недельному минимуму. Негативом выступает ожидание повышения в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания.

Рубль возобновил восходящую динамику, сумев переломить вчерашний негативный настрой. Российская валюта отзывчива к позитивным сигналам с внешних рынков, и если они продолжат расти, доллар может проверить на прочность ближайшее сопротивление, которое находится на новом 15-месячном минимуме 70,47 рублей.