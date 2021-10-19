МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Котировки цветных металлов продемонстрировали существенный прирост по итогам прошлой недели на фоне резко увеличения опасений снижения объема предложения металла. На этой неделе они также остаются на высоких значениях. В частности, цены на медь по итогам торгов 18.10.2021 г. составили 10 196 долларов за т (+11% к началу октября), цинка — 3 696 долларов/т (+24%), никеля — 19 997 долларов/т (+11%), алюминия — 3 168 долларов (+12%).

Основным драйвером роста послужило быстрое снижение запасов металлов на биржах. Так, запасы меди на LME к концу прошлой недели снизились на 18% относительно 1 октября, никеля — на 7%, алюминия — на 10%. Энергетический кризис вынуждает останавливать плавильные предприятия (smelter) в Китае, что приведет к сокращению предложения металлов в краткосрочной перспективе. Снижение предложения уже привело к росту котировок алюминия и цинка до многолетних максимумов. Цена на медь по итогам прошлой недели выросла на 9,8% до $10 281 за т, продемонстрировав самый быстрый недельный прирост с конца 2016 года.

Международные группы по изучению цинка и меди (ICSG и ILZSG) сообщили, что рынки цветных металлов будут находится в профиците в 2022 году. При этом обе группы делают оговорку, что разворачивающийся энергетический кризис может оказать существенное влияние на перспективы рынка.

Производство алюминия в Китае снижается пятый месяц подряд и достигло уровня в 3,08 млн т в сентябре 2021 г. (-2,4% м/м и —2,1% г/г). Дефицит электроэнергии в стране привел к усилению давления на операционные показатели производства. Выпуск 10 цветных металлов в Китае (медь, алюминий, свинец, цинк и никель и др.) составил 5,23 миллионов тонн в сентябре 2021 года. (-1,2% м/м).

Тем не менее, дальнейший рост цен на цветные металлы маловероятен на фоне появления сообщений об убытках предприятий обработки цветных металлов. В частности, China Zhongwang Holdings Co., один из крупнейших в мире производителей изделий из алюминия, заявил о крупных убытках и трудностях в бизнесе из-за того, что цены на алюминий достигли максимума за последние 15 лет на Шанхайской бирже (3 834 долларов за т). Убытки обрабатывающего сектора могут снизить его операционную активность, что с учетом дефицита электроэнергии может оказать давление на спрос на металлы.