Индекс РТС на максимуме с 2011 года
Российские акции уверенно повышались в первой половине дня. Если накануне внешний фон поддерживал пессимизм, а рынок удержался от активного снижения за счёт корпоративных новостей, то уже во вторник внешний фон отличается в лучшую сторону.
Нефть Brent вновь тестирует отметку $85 за баррель Brent, рубль укрепляется вместе с другими валютами риска. Медь прибавляет более 1%, а никель более 2%. Меж тем новостной поток от корпораций достаточно скудный.
По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 4277,67 п. (+0,69%), а индекс РТС — 1901,09 п. (+1,31%).
Сектор металлов и добычи повышался более чем на 1,0%. Лидируют акции золотодобывающих компаний. В условиях инфляционного давления и нежелания центральных банков торопиться с ужесточением денежной политики золото остаётся инструментом сохранения ценности. Впрочем, акции сталеваров также продолжают рост, который накануне был спровоцирован сильной отчётностью "Северстали" за III квартал и весьма щедрыми дивидендами.
Потери в акциях "ФосАгро" более 1,2% привели сектор химии и нефтехимии в минус. Однако накануне сектор был среди лидеров и волатильность основных бумаг отраслевого индекса вполне обычная история.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20211019/834994374.html