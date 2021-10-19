Российские акции уверенно повышались в первой половине дня. Если накануне внешний фон поддерживал пессимизм, а рынок удержался от активного снижения за счёт корпоративных новостей, то уже во вторник внешний фон отличается в лучшую сторону.

Нефть Brent вновь тестирует отметку $85 за баррель Brent, рубль укрепляется вместе с другими валютами риска. Медь прибавляет более 1%, а никель более 2%. Меж тем новостной поток от корпораций достаточно скудный.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи — 4277,67 п. (+0,69%), а индекс РТС — 1901,09 п. (+1,31%).

Сектор металлов и добычи повышался более чем на 1,0%. Лидируют акции золотодобывающих компаний. В условиях инфляционного давления и нежелания центральных банков торопиться с ужесточением денежной политики золото остаётся инструментом сохранения ценности. Впрочем, акции сталеваров также продолжают рост, который накануне был спровоцирован сильной отчётностью "Северстали" за III квартал и весьма щедрыми дивидендами.

Потери в акциях "ФосАгро" более 1,2% привели сектор химии и нефтехимии в минус. Однако накануне сектор был среди лидеров и волатильность основных бумаг отраслевого индекса вполне обычная история.